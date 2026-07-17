Luis de la Fuente reconoció el parecido con Argentina, reveló cómo marcarán a Lionel Messi y dejó una fuerte advertencia

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey está llegando a su fin. En la antesala del partido más importante del año, el director técnico de la Selección de España, Luis de la Fuente, brindó una conferencia de prensa en la que reflejó una llamativa tranquilidad, elogió el proceso de la Selección Argentina y palpitó un duelo de estilos muy similares, aunque advirtió que sus dirigidos tienen las armas necesarias para golpear.

"Estoy tranquilísimo, es una suerte estar en esta circunstancia y lo que queremos es disfrutar de este momentazo", comenzó el DT español, transmitiendo serenidad de cara al domingo.

Ambas selecciones nos conocemos muy bien. Yo voy mucho más tranquilo sabiendo los detalles del rival. Vamos a ver por dónde va el partido y quién impone su estilo", agregó sobre el valor de la información táctica que maneja su cuerpo técnico.

Admiración total por Scaloni y una Selección Argentina histórica

Al evaluar al rival, De la Fuente no escatimó en elogios para la Albiceleste y su par, Lionel Scaloni, con quien encuentra varios puntos en común. "A Scaloni lo aprecio muchísimo, aunque no he hablado con él. Estoy muy feliz de encontrarme con él y vamos a intentar ambos mostrar nuestras armas. Máximo respeto para Scaloni, que está haciendo historia", destacó.

Además, el entrenador remarcó el carácter que une a ambos planteles: "La personalidad de Argentina lo ha ayudado a llegar donde está. Siento mucha similitud con ellos. Tanto España como Argentina tienen esas virtudes".

En esa misma línea, agregó: "Hay ciertas similitudes de carácter y actitudes que ponemos en valor tanto Scaloni como yo. Tenemos una admiración extraordinaria por una selección que viene de ser campeona de todo. No creo que lo haya hecho nadie en la historia. Es admiración, admiración y más admiración".

La increíble anécdota con Messi y cómo planea marcarlo

Uno de los momentos más destacados de la conferencia fue cuando De la Fuente analizó el presente de Lionel Messi en este Mundial, catalogándolo como "impecable y espectacular". Para explicar cómo se debe defender al astro rosarino, el DT rememoró un cruce personal de hace muchos años en el fútbol español.

"A Messi lo conocí y jugamos un partido de Copa del Rey ante el Barcelona, cuando yo estaba en el Sevilla. Al principio le hicimos un marcaje individual, en el minuto 70 íbamos 0-0 y, tras una tarjeta roja nuestra, nos metió cuatro goles", reveló entre risas.

Tras la lección aprendida, el técnico fue contundente sobre la estrategia para el domingo: "¿Le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Vamos a estar atentos a él? Sí. Hay que estar atentos a todos los jugadores, como ellos deben estar atentos a nosotros. Pero ojo, que también tienen que tener cuidado de los nuestros, se pueden llevar una sorpresa".

Fieles a una idea para dar el golpe

Para cerrar, el estratega de la Roja proyectó un partido vibrante, donde la fidelidad al estilo propio será la clave para levantar el trofeo: "El domingo va a ser un gran espectáculo, dos súper equipos con muchas similitudes y mucho talento. En esa igualdad, hay que ganar por detalles o ser más fieles a nuestra idea e intentar imponernos. Cuando nos toque sufrir, sufriremos, y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos dar el golpe".

FMZ