El Dibu Martínez habló de la lesión en su mano, su llanto por la Selección Argentina y advirtió a España antes de la final

A horas de una nueva definición por la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Emiliano Dibu Martínez brindó una conferencia de prensa fiel a su estilo: auténtico, emotivo y con una mentalidad ganadora inquebrantable.

El arquero marplatense analizó el cruce ante España, reveló detalles de una dolorosa lesión en su mano que mantuvo en vilo su participación y dejó en claro que la Selección Argentina se adaptará a lo que sea para bordar la cuarta estrella.

"Era el destino jugar contra ellos. Queríamos jugar la Finalissima, no se pudo, pero sea España o quien sea el rival, jugar una final del Mundo tiene otro sabor. No me caben las palabras", arrancó el arquero del Aston Villa.

Además, confesó el tremendo nivel de motivación con el que llega el grupo tras eliminar a los británicos: "El otro día que jugamos contra Inglaterra fue el segundo partido que más disfruté con Argentina en mi carrera. Llevar la cuarta estrella, si Dios quiere, lo estoy visualizando y soñando".

La lesión oculta en la mano y el calvario médico que superó

Una de las grandes revelaciones de la jornada fue cuando el Dibu detalló los problemas físicos que arrastra en una de sus manos y que condicionaron su preparación en la previa del certamen.

"¿La mano? Todavía me duele todos los días. Evité la operación, todos los especialistas de mano que consulté me decían que me tenía que operar. Obviamente que en toda la primera fase no pude entrenar con el grupo, pero hoy en día no lo pienso. Entrené normal y yo, sinceramente, me siento muchísimo mejor", confesó, llevando tranquilidad a todos los argentinos de cara al domingo: "Estoy deseando dejar el arco en cero".

"Prefiero que los goles los hagan Messi o Julián"

Consultado sobre las opiniones externas de la prensa y los hinchas respecto a los rivales, Martínez fue tajante y priorizó el resultado colectivo: "Prefiero que los goles los haga Leo o Julián. Al final, si metemos tres goles por partido, vamos a ganar... A veces la gente te da opiniones de los rivales, pero nosotros no decidimos contra quién jugar. El domingo va a ser una final con mucho calor, pero no hay ninguna selección como nosotros que se adapte a cualquier situación".

También dejó su clásico toque de humor al referirse al furor que causa en los más chicos y el boom de la compra de buzos de arquero en el país: "Es inmenso ver tantos arqueros... Es lindo, aunque siempre le deseo a los padres que sus hijos sean delanteros antes que arqueros", explicó entre risas.

"El puesto es muy difícil, más el arco argentino, que siempre es chiquito cuando tenés jugadores de alto talento adelante. Ojalá que me sigan como un ejemplo de sacrificio y superación", agregó.

"Lloro solo con todo lo que hemos conseguido"

Lejos del personaje provocador que muchas veces le adjudica el periodismo extranjero, Emiliano se mostró sumamente sensible al repasar el ciclo de la Argentina y el arraigo popular que consiguieron.

"Con el equipo venimos construyendo algo que es difícil decirlo en palabras. A veces lloro solo con todo lo que hemos conseguido. Solo quedan momentos de alegría, saber disfrutar del momento. Mi mensaje es disfrutar todo, las cosas pueden salir bien o mal, pero estos momentos van a quedar para toda la vida", relató emocionado.

Y agregó un concepto sobre las raíces del plantel que conecta directo con el hincha: "Nosotros nos sentimos identificados con la gente, de cómo ser un argentino: de siempre hablar en la cancha, nunca fuera... Los chicos vienen de familias trabajadoras, de papás y mamás trabajadores de toda la vida. Hay una unión muy fuerte. Quiero que nos recuerden como cualquier argentino: somos trabajadores y, aunque las cosas cuesten, siempre salimos para adelante".

El arquero aseguró estar atravesando su mejor momento profesional y personal, incluso por encima de lo vivido en tierras árabes: "Estoy disfrutando este Mundial mucho más que el mundial pasado. Sufrí mucho la post derrota ante Arabia. Yo creo que estoy jugando mejor con los pies, en las tomas de decisiones estoy mejor que antes... El domingo voy a salir a la cancha sonriendo".

Por último, elogió al rival europeo: "Gran Selección España... Conozco muchos compañeros. La sigo mucho. Tienen un gran entrenador, que conoce muy bien al nuestro. Tienen un gran grupo, trabajan mucho por el equipo y la verdad es una gran selección. Tienen sus armas. Ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo".

FMZ