Lionel Scaloni sembró dudas sobre el equipo titular para la final, agigantó la leyenda de Lionel Messi y elogió a España

A las puertas de una nueva final del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Lionel Scaloni brindó su última conferencia de prensa antes del cruce definitivo de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Argentina y España.

Con su habitual calma pero sin filtros, el DT santafesino dejó títulos fuertes: desde su malestar por una desprolijidad organizativa que afectó la preparación del equipo hasta un profundo análisis sobre el "patrimonio" de Lamine Yamal y la leyenda de Lionel Messi.

La bronca por el entrenamiento alterado y los jugadores

Fiel a su estilo directo, Scaloni no ocultó su fastidio por una complicación logística de último momento que trastocó la planificación del cuerpo técnico en la jornada previa al partido.

"La verdad que recién estamos descansando... Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos. Hicimos un entrenamiento extraño y rápido, no probamos nada", disparó el entrenador, visiblemente afectado.

"Veremos cómo llegamos. En base a eso, veremos cómo hacer el domingo ante España. Mañana va a ser el entrenamiento importante para ver y hablar con ellos", agregó sobre el equipo, que aún no lo tiene en mente.

El orgullo por la leyenda de Messi a los 39 años y su futuro incierto

Uno de los momentos más emotivos de la charla ocurrió cuando el entrenador se refirió a la vigencia de Lionel Messi, quien disputará una nueva final del mundo en el cierre de su carrera.

"Historia pura es él. A mí me llena de orgullo. Que el mejor futbolista que ha visto el mundo piense así para el equipo es algo maravilloso. Haber llegado a una final con 39 años es algo increíble. Por eso decía que lo disfrutemos, todavía lo tenemos acá y lo tenemos que valorar", expresó conmovido.

Sin embargo, no quiso dar precisiones sobre lo que pasará después del domingo: "No sé si es el último partido de Messi con Argentina, no tengo ni idea. No me deja de sorprender, pero es una pregunta para él, no lo hablé".

Además, extendió el reconocimiento a todo el plantel por sostener la competitividad al máximo nivel durante tantos años: "Se puede ganar, ojalá que ganemos, pero si no se gana, el camino ha sido increíble. Conseguir esto años atrás era impensado".

El "patrimonio" de Lamine Yamal y el espejo táctico con España

Al analizar al rival conducido por Luis de la Fuente, el DT argentino remarcó que ambos planteles comparten una misma filosofía futbolística y le bajó el tono a la supuesta ventaja de la experiencia albiceleste en finales.

"Ellos basan todo a través de la pelota, somos muy parecidos. El patrón de juego es el balón, con algunos matices distintos. España y Argentina han encontrado una mezcla de juego bastante clara y ambos merecieron estar acá", explicó.

En cuanto a la presión, fue tajante: "No creo que sea un handicap que nosotros hayamos llegado a una final antes y ellos no. Cuando empieza a rodar la pelota, el jugador se olvida de la presión".

Cuando le preguntaron por Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, Scaloni se deshizo en elogios: "Juega muy bien, es un patrimonio del fútbol ese chico. Tiene una edad con un montón para dar y le va a dar muchas alegrías a España. Esperemos que el domingo no tanto. De España me preocupa todo", explicó entre risas.

El valor de la unión con la gente

Para cerrar, Scaloni destacó el impacto social que tiene este equipo en el país y cómo la unión con el hincha es el verdadero motor del grupo.

"La emoción sigue porque ves a tu gente de la manera que festeja... Al final, jugamos por ellos. Hemos recuperado algo que es muy valioso, que la gente se pare delante de la TV con la camiseta de Argentina y se dé un abrazo. Ese es el valor más grande que podemos tener", reflexionó.

FMZ