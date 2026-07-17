San Lorenzo vs Riestra: el Malevo dio el gran golpe por penales y eliminó al Ciclón en Copa Argentina

Riestra dio el gran golpe de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026 al eliminar a San Lorenzo en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. El equipo de Nueva Pompeya reaccionó a tiempo, se plantó tras el cachetazo inicial, igualó 1-1 en los 90 minutos y sacó chapa en la definición por penales imponiéndose por 5-4.

Una noche de terror para el Ciclón, que sufrió la rápida eliminación y el trago amargo en el debut absoluto de Néstor "Pipo" Gorosito en su segundo ciclo como DT del club.

Un golazo de Reali y los palos que perdonaron al Malevo

El encuentro arrancó con San Lorenzo intentando imponer las condiciones bajo la nueva conducción táctica. A los 25 minutos de la primera etapa, Matías Reali frotó la lámpara y convirtió un golazo para poner el 1-0 parcial, desatando la alegría en el banco de suplentes de Boedo.

En el complemento, el Ciclón tuvo la chance de liquidarlo desde el vestuario. Apenas a los 2 minutos, un remate tremendo de Rodrigo Auzmendi reventó el travesaño en lo que hubiese sido el segundo de San Lorenzo.

El empate definitivo y la victoria de Riestra en los penales

El entrenador de Riestra movió el banco antes de iniciar la segunda mitad y mandó a la cancha a Tomás González. La apuesta le salió perfecta: a los 6 minutos del segundo tiempo, el ingresado apareció libre por arriba tras un descuido de la última línea de San Lorenzo y metió un cabezazo letal ante Facundo Altamirano para estampar el 1-1.

Aunque San Lorenzo apretó sobre el cierre con remates de Cuello y De Ritis bien resueltos por Ignacio Arce, el árbitro Álvaro Carranza decretó el final y la historia se mudó a los doce pasos, donde Riestra se volvió gigante.

En la tanda de penales, la efectividad fue casi perfecta en ambos lados, pero la jerarquía del arquero de Riestra terminó inclinando la balanza.

En San Lorenzo convirtieron Alexis Cuello, Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio y Rodrigo Auzmendi. No obstante, Ignacio Arce le atajó el remate al debutante Alejo Córdoba.

En Riestra anotaron de forma consecutiva Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Nicolás Benegas, Tomás González y el capitán Milton Céliz, quien engañó por completo a Altamirano en el último tiro para sellar la clasificación.

Con este histórico resultado, Deportivo Riestra avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se verá las caras ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

FMZ