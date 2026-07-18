Francia vs Inglaterra, por el Mundial 2026: a qué hora es, por dónde verlo en vivo y formaciones

En la previa de lo que será la gran final entre Argentina y España, el Mundial 2026 regala el anteúltimo partido de este torneo. A partir de las 18:00 horas de este sábado, Francia e Inglaterra se miden por el tercer y cuarto puesto.

A pesar de que será un cruce con sabor a poco, ambos tienen la chance de cerrar su aventura norteamericana con un podio y una medalla colgada en el pecho.

Desde el imponente Hard Rock Stadium de Miami, el encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Francia

Francia llegaba a este certamen con el cartel de máximo candidato a repetir la final del mundo por tercera vez consecutiva. Sin embargo, la sólida e intratable España de Luis de la Fuente le puso un freno definitivo en Dallas al vencerlos por 2-0, dejando a los Galos masticando la amargura de no poder retener la corona o buscar la revancha de Qatar.

Francia se quedó en semifinales al caer 2-0 ante España

Con Kylian Mbappé a la cabeza, quien pelea palmo a palmo la Bota de Oro del torneo tras registrar un nivel superlativo, Francia no quiere descuidar el prestigio internacional. Será la cuarta vez que el seleccionado francés afronte este compromiso por el bronce, habiendo salido victorioso en Suecia 1958 y México 1986.

El desgaste físico de una Copa del Mundo de 48 equipos empieza a pasar factura. Deschamps piensa meter mano en el once inicial para darle frescura al ataque. Se espera el ingreso desde el arranque de los jóvenes Michael Olise y Désiré Doué para acompañar la experiencia de Ousmane Dembélé y potenciar las transiciones rápidas en ofensiva.

Cómo llega Inglaterra

El ciclo comandado por el alemán Thomas Tuchel estuvo a minutos de tocar el cielo con las manos. En una semifinal electrizante y sumamente disputada en Atlanta, la Selección Argentina le remontó el encuentro sobre el final de manera agónica, ganando 2-1 y privando a los británicos de alcanzar apenas su segunda final de la historia tras la lejana consagración de 1966.

Inglaterra viene de perder 2-1 ante la Selección Argentina

A pesar de la profunda tristeza por la derrota en semis, el entrenador germano insistió en la importancia de terminar el proceso con una victoria para consolidar las bases de una generación dorada que viene sumando frustraciones en las instancias decisivas.

El lateral derecho y la zaga central sufren algunas modificaciones debido al desgaste extremo contra la Albiceleste. Harry Kane, el eterno capitán y referente del área, será titular indiscutido liderando un ataque dinámico que completarán Bukayo Saka y Anthony Gordon por las bandas.

Francia vs Inglaterra: las posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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