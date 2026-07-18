Argentina vs España: el Himno Nacional abre el día de la gran final mundial

Este domingo a las 00:00, en el primer minuto del día de la gran final de la Copa del Mundo frente a España, todas las señales televisivas se unirán en una transmisión simultánea emocionante. La habitual versión del Himno Nacional Argentino de la medianoche será reemplazada por una interpretada por los propios futbolistas del plantel.

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La movida, impulsada por la empresa Torneos en conjunto con los principales medios locales, busca encender la chispa del aliento en cada rincón del territorio nacional. Los canales de aire como Telefe, eltrece, América TV, El Nueve y la TV Pública modificarán su grilla habitual. El objetivo es claro: recrear la unión colectiva y la cábala que tan bien funcionó en la antesala de la gloria en Qatar 2022.

El fútbol argentino vuelve a paralizar las pantallas con sus máximos exponentes en la cancha. Al unísono, cadenas de deportes de la talla de TyC Sports, DSPORTS, ESPN y TNT Sports acoplarán sus programaciones para emitir las estrofas patrias grabadas por los jugadores durante la competencia vigente en Estados Unidos. El país entero se fundirá en un solo canto para empujar al equipo de todos.

Mientras en la concentración de Nueva Jersey los futbolistas ultiman detalles tácticos de cara al cruce definitivo en el MetLife Stadium - rebautizado en este mundial como Estadio De Nueva York-, los hinchas para entonaran la canción patria junto a los representantes del combinado nacional.