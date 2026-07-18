España confía en la temible racha de su selección: llevan 37 partidos sin perder...

La gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo pondrá en juego la Copa del Mundo en el MetLife Stadium, sino también el choque de dos de los ciclos más dominantes del fútbol moderno, y los españoles llegan con temible récord bajo sus espaldas.

Tras derrotar de forma contundente por 2-0 a Francia en las semifinales de Dallas, el conjunto europeo alcanzó los 37 partidos consecutivos invicto, igualando la máxima marca de todos los tiempos en la historia del fútbol de selecciones.

¿Ventaja para Argentina? España sufrió un inesperado contratiempo y suspendió su práctica antes de la final

España venció a Francia y logró un récord histórico

Con esta impresionante seguidilla de resultados positivos, el combinado dirigido por Luis de la Fuente logró destronar un récord que le pertenecía justamente a la Scaloneta.

Aquella histórica racha de la Selección Argentina se extendió por 36 encuentros entre 2019 y 2022, y se terminó rompiendo de manera sorpresiva en el recordado debut ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. Ahora, España dejó atrás ese registro y se sentó en la misma mesa de la Italia de Roberto Mancini (2018-2021), la otra única selección que llegó a los 37 juegos invicta.

La reconstrucción de una máquina que nació en 2024

El extraordinario camino de imbatibilidad de los españoles comenzó a construirse en marzo de 2024, inmediatamente después de haber sufrido una ajustada derrota por 1-0 en un amistoso frente a Colombia.

A partir de esa caída, la Furia inició un andar arrollador que incluyó la conquista invicta de la Eurocopa 2024 y una fase de clasificación e instancias de eliminación directa impecables en esta Copa del Mundo.

De este modo, si España logra empatar o ganar este domingo en los 90 minutos reglamentarios frente a los capitaneados por Lionel Messi, se adueñará en absoluta soledad del récord histórico de partidos sin perder (38) de toda la historia del fútbol mundial.

Selección española de fútbol

A pesar de que los fríos números de las planillas oficiales de la FIFA convalidan la racha de 37 presentaciones, el invicto de España esconde un antecedente inmediato que los libros registran como empate, pero que en los papeles significó un durísimo golpe deportivo.

Dentro de esta seguidilla se computa la final de la UEFA Nations League 2024/25 frente a Portugal. En aquella definición, el encuentro culminó empatado 2-2 al término del tiempo reglamentario y la prórroga, lo que sostiene estadísticamente el casillero de derrotas en cero. Sin embargo, en la tanda de penales posterior, el seleccionado luso se impuso por 5-3 y se quedó con el trofeo.

Curiosamente, el destino determinó que la histórica racha invicta de Italia (los otros dueños de los 37 partidos) finalizara en 2021 a manos de España. Este domingo, en Nueva Jersey, la Selección Argentina tendrá en sus manos la oportunidad perfecta: defender su corona mundial, bordar la cuarta estrella y cortarle la racha récord al maestro de Scaloni.

FMZ