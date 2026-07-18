Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Bélgica: seguí la sesión de la Fórmula 1 en vivo

Luego de que la acción del Gran Premio de Gran Bélgica haya comenzado, este sábado la actividad de la Fórmula 1 cierra con la flamante y esperada clasificación
Desde el mítico y desafiante circuito de Spa-Francorchamps, Franco Colapinto y el resto de pilotos buscan meterse en una grata posición de cara a la carrera final del domingo.
Todos los pilotos, incluido el chico argentino, arrancaron sus motores a las 11:00 horas argentinas. La qualy se puede ver a través de la televisación de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.
Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas libres
La antesala de la clasificación en el mítico circuito de Spa-Francorchamps dejó sensaciones positivas para el automovilismo nacional.
En la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, Franco Colapinto fue de menor a mayor y logró revertir un arranque complicado para meterse en el 13° lugar.
FMZ