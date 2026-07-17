Juan Manuel Fangio, definido acertadamente como ‘el artista del volante’ falleció el 17 de julio de 1995. El piloto argentino que logró 5 títulos mundiales en la Fórmula 1, había nacido en Balcarce, Buenos Aires, el 24 de junio de 1911 en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Dio sus primeros pasos en mecánica en 1922 mientras iba a la escuela y un año después ya estaba conduciendo su propio vehículo, un Overland de 4 cilindros. En ese entonces Fangio decía “la primera vez que manejé, me subí al auto, arranqué, empecé a andar y cuando vi que podía doblar y frenar tuve la impresión de que el auto tenía vida...”.

Fangio, una vida sobre ruedas

Fangio debutó en Turismo Carretera (TC) en 1938, primero con Ford, después con Chevrolet, donde obtuvo dos campeonatos en 1940 y 1941, este último al vencer a Oscar Gálvez, otro reconocido piloto argentino con quien se había iniciado en el automovilismo. Su debut en la F1 fue en 1950, coincidiendo con la carrera inaugural de la categoría, en el circuito de Silverstone, Gran Bretaña, a bordo de un Alfa Romeo.

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Su vasta carrera automovilística incluyó: TC, Turismo Nacional, 24 Horas de Spa, 500 Millas de Indianápolis y 12 Horas de Sebring, donde ganó dos veces. Entre 1950 y 1958, año de su retiro, Fangio logró 5 campeonatos en la Fórmula 1: 1951 Alfa Romeo, 1954 y 1955 W196 de Mercedes, 1956 Lancia-Ferrari y 1957 Maserati, siendo el piloto más longevo en ganar un campeonato. El de 1954 fue muy especial. Fangio, que comenzó el año en Maserati y luego se fue a Mercedes, dijo del W196 “…un auto perfecto, de esos del tipo que los pilotos soñamos correr algún día”. El coche del fabricante alemán incluía tecnologías pioneras como el motor de inyección y la suspensión independiente, cualidades que Fangio apreció y supo aprovechar. También corrió con el Mercedes-Benz 300 SLR (Silver Arrow) en las 24 Horas de Le Mans, Francia, en una carrera que lamentablemente tuvo un desenlace fatal.

Su destacada actuación en Alemania, en la carrera de Nürburgring de 1957, que ganó, le valió la designación de Huésped de Honor de Alemania por el presidente Theodor Heuss y su última carrera fue en 1958 en el GP de Francia con un Maserati 250F. Fangio continuó ligado al automovilismo, en carreras de exhibición, eventos y homenajes, nacionales e internacionales, y en la década de 1980 Mercedes-Benz Argentina lo nombró Presidente Honorario. Su última aparición fue en la isla de Cerdeña en 1993, en una exhibición a bordo de un Alfetta 159.

Deterioro de su salud y muerte

En la década del ’80, Fangio tuvo serios problemas de salud que empeoraron durante una exhibición de Mercedes-Benz en Dubai. En 1982 tuvo que ser hospitalizado y sometido a 5 by-pass, una cirugía que realizó el recordado cirujano René Favaloro. En 1983, en Stuttgart sufrió una infección intestinal y más tarde en Buenos Aires, fue internado a causa de una hipercalcemia sanguínea y partir de allí su salud se deterioró rápidamente, con progresiva pérdida de conocimiento y problemas de movilidad.

En 1995, mientras estaba recluido en su vivienda de Palermo Viejo, en Buenos Aires tuvo que ser internado por una bronconeumonía y pocos días después, el 17 de julio, falleció a las 4:10 am, a causa de una crisis respiratoria. Juan Manuel Fangio fue velado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde asistieron personalidades de nivel nacional e internacional, como el entonces presidente de la FIFA, João Havelange y el tricampeón de Fórmula 1, Sir Jackie Stewart. El féretro fue trasladado a la sede central del ACA (Automóvil Club Argentino), luego al Museo Fangio y de ahí al panteón familiar del Cementerio de Balcarce, ciudad donde había nacido.

En 2021 en el 70° aniversario de su 1° triunfo en F1, sus restos fueron trasladados al Museo que lleva su nombre, en Balcarce y colocados en una bóveda ante la presencia de sus hijos Oscar "Cacho", Rubén y Juan Carlos, y personalidades destacadas del Automovilismo nacional e internacional, en una ceremonia en la que no faltaron Sir Jackie Stewart, Oreste Berta y Horacio Pagani.

Toto Wolff, actual CEO de Mercedes F1, destacó el aporte que Fangio hizo al automovilismo y en especial a Mercedes, donde lo consideran una leyenda por su caballerosidad y dominio absoluto de las máquinas. Fangio le dio 2 campeonatos consecutivos, en 1954 y 1955, a bordo del W196 el mítico ‘Flecha de Plata’ de la marca alemana que Wolff tuvo el honor de conducir en Silverstone en 2019, por el 65° aniversario de la marca, que calificó como una increíble experiencia.

En abril de este año, el piloto argentino de F1 Franco Colapinto, repitió la experiencia de Wolff, al rodar en una réplica del ‘Flecha de Plata’ que condujera el quíntuple Campeón Mundial de F1 Juan Manuel Fangio, durante el Road Show en Buenos Aires ante 600 mil espectadores. Conmovido por estar a bordo del coche de quien considera su héroe desde niño, Colapinto dijo “A Fangio lo voy a tener siempre en mi corazón”.