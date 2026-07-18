Franco Colapinto quedó 13° en las últimas prácticas libres del GP de Bélgica: Lewis Hamilton tuvo un accidente y rompió su Ferrari

La antesala de la clasificación en el mítico circuito de Spa-Francorchamps dejó sensaciones positivas para el automovilismo nacional. En la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, Franco Colapinto fue de menor a mayor y logró revertir un arranque complicado para meterse en el 13° lugar.

La actividad en pista comenzó temprano y el pilatense fue uno de los primeros en romper el silencio de los motores. Tras una primera vuelta aceptable de 1:49.802, el equipo decidió abocarse a las simulaciones con tanque lleno y neumáticos medios usados.

Durante ese tramo enfocado en el ritmo de carrera, Colapinto quedó transitoriamente estancado en el 20° puesto con una marca de 1:52.819.

Sin embargo, a falta de diez minutos para el final, el box de la escudería francesa llamó a sus pilotos para realizar el ensayo definitivo con el compuesto blando. Allí emergió la mejor versión del argentino: en su primer intento de vuelta rápida, Franco limó drásticamente los relojes y paró el cronómetro en 1:47.914.

Este registro le permitió dar un salto espectacular hasta la 13° posición final, ganándole el duelo interno a su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly, quien cerró en la 15° colocación.

Antonelli voló y Hamilton terminó contra la pared

La gran nota de la mañana belga la dio el joven maravilla de Mercedes, Kimi Antonelli. La escudería de Brackley estiró su salida a pista por más de 20 minutos, pero apenas el italiano de 19 años tocó el asfalto, pulverizó los cronómetros. Con un tiempo espectacular de 1:45.990, Antonelli se adueñó de la FP3.

La cara opuesta de la tanda la vivió el multicampeón Lewis Hamilton. En una sesión accidentada para los de Maranello, el británico venía mostrando un ritmo competitivo para prenderse arriba, pero en la última curva del circuito perdió el control de su Ferrari e impactó directamente contra la pared.

El golpe provocó la rotura total de su rueda trasera derecha, dejando a los mecánicos de la escudería italiana trabajando a contrarreloj para reparar los daños del monoplaza antes de la clasificación.

FMZ