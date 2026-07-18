¿Ventaja para Argentina? España sufrió un inesperado contratiempo y suspendió su práctica antes de la final

Las horas previas a la gran final del Mundial 2026 se viven con una intensidad absoluta, y los factores externos empezaron a jugar su propio partido. Este sábado por la mañana, un violento frente de tormentas eléctricas azotó el estado de Nueva Jersey y provocó un escenario dispar para los dos finalistas.

Mientras la Selección Argentina pudo capear el temporal y entrenarse en el campo de juego, España se vio obligada a suspender definitivamente su última práctica en el campo de juego.

Este imprevisto meteorológico significó un evidente contratiempo para la planificación táctica de Luis de la Fuente, ya que su equipo no pudo pisar la cancha ni realizar el habitual reconocimiento o los movimientos de pelota parada en la víspera del duelo más importante de la última década para la Roja.

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La campeona de la Eurocopa tenía planificado iniciar su entrenamiento a las 11:00 horas locales en el predio del Melanie Lane Training Ground. De hecho, cerca de un centenar de periodistas y camarógrafos ya estaban apostados al borde del terreno de juego para cubrir los primeros 15 minutos abiertos a la prensa cuando el cielo se vino abajo.

Un oficial de la FIFA anunció en primera instancia un aplazamiento de la actividad, obligando a los cronistas a refugiarse de urgencia en los vestuarios del Red Bull New York, transformados en una sala de prensa improvisada. Minutos después, las condiciones empeoraron con fuertes ráfagas, caídas de rayos y relámpagos constantes sobre la zona de East Hanover.

Ante este panorama, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó la anulación total del trabajo de campo. "Se ha suspendido siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos", explicaron desde la delegación.

España, el rival a batir en la final del Mundial 2026

Las normativas vigentes en suelo estadounidense son sumamente estrictas: cualquier evento al aire libre debe detenerse o retrasarse al menos 30 minutos cada vez que se detecta un relámpago en un radio de 13 kilómetros a la redonda. Aunque se esperó una ventana de mejora para el mediodía, el clima no dio tregua.

Entrenamiento bajo techo y la diferencia con Argentina

Sin la posibilidad de hacer rodar la pelota, los futbolistas españoles tuvieron que conformarse con una sesión de activación netamente física e indoor, utilizando las instalaciones del gimnasio interior del predio para trabajos de baja intensidad, elongación y bicicleta fija.

Esta situación marca una sutil luz de ventaja en la preparación de la Selección Argentina. Si bien el plantel de Lionel Scaloni también sufrió demoras por el mismo temporal en su búnker del Red Bulls Performance Center, los campeones del mundo sí pudieron esperar a que parara la actividad eléctrica y, bajo una persistente llovizna, saltaron al campo de juego para realizar trabajos con pelota, fútbol informal y ensayar las variantes tácticas con las pecheras que definen el once titular.

A pesar del malestar en el búnker español por no haber podido ensayar de forma ideal, las autoridades de la FIFA llevaron tranquilidad al confirmar que el partido de este domingo en el MetLife Stadium no corre ningún tipo de peligro.

FMZ