Lionel Scaloni define el equipo de la Selección Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026

Llegó el día de las decisiones finales. La Selección Argentina afronta este sábado su última jornada de entrenamiento antes de disputar la gran final del Mundial 2026 frente a España. Con el sueño del bicampeonato a un solo paso, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni terminará de delinear los once titulares.

A diferencia del planteo utilizado en las semifinales frente a Inglaterra, España propone un escenario completamente diferente. El esquema 4-3-3 de la Furia, caracterizado por tres volantes de excelente pie y dos extremos sumamente punzantes con Lamine Yamal a la cabeza, obliga a Scaloni a meditar retoques.

Aunque en la práctica a puertas cerradas del viernes se ensayó el clásico 4-4-2, hay puestos clave bajo la lupa que el DT argentino busca retocar de cara al domingo.

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El lateral derecho sería la principal incógnita. Gonzalo Montiel pelea mano a mano el puesto con Nahuel Molina. La balanza podría inclinarse a favor de Cachete debido a sus características de marca, una herramienta que el DT considera fundamental para intentar contener las indescifrables gambetas del joven crack del Barcelona.

Luego está la gran batalla por el mediocampo. Con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister confirmados en el eje, el abanico de opciones es amplio. Si se mantiene el esquema de las semis, Leandro Paredes continuará en el once titular.

La disputa por el cuarto integrante está abierta entre la intensidad de Giuliano Simeone o el regreso desde el arranque de Rodrigo De Paul, quien ingresó en un altísimo nivel frente a los británicos. Tampoco se descarta que el DT patee el tablero, saque un volante interno y sume a Nico González.

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Argentina se entrena por última vez en Nueva Jersey

El plantel albiceleste se moverá a partir de las 12:30 horas de Argentina en el predio del Red Bulls Performance Center, en el estado de Nueva Jersey.

Como es habitual en la previa de los partidos decisivos de la FIFA, los primeros 15 minutos de la práctica serán abiertos para los medios de comunicación acreditados, y luego el DT cerrará las puertas para ensayar los movimientos tácticos y las jugadas de pelota parada.



FMZ