Profesor vs alumno: la increíble historia que une a Lionel Scaloni y Luis de la Fuente antes de la final del Mundial

El partido decisivo del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España paralizará al planeta entero este domingo. Sin embargo, más allá de las grandes figuras que pisarán la cancha, la línea de cal ofrecerá un duelo de pizarrón con un trasfondo humano e histórico imperdible: el abrazo entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, el profesor y el alumno que hoy dominan el fútbol mundial.

El origen de este vínculo nos traslada a las aulas de Las Rozas en el año 2017. En aquel complejo de la Real Federación Española de Fútbol, Scaloni formaba parte de una camada de exfutbolistas de élite, junto a Fernando Redondo y Javier Saviola, que buscaban obtener la prestigiosa licencia de entrenador UEFA Pro.

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Luis de la Fuente y Lionel Scaloni

El encargado de dictar la materia de técnica y sistemas de juego era, justamente, De la Fuente. El oriundo de Pujato, lejos de pasar desapercibido, se sentaba en la primera fila y se destacaba por su curiosidad constante, una característica que el propio estratega español recordó con enorme cariño en las últimas horas.

La relación amistosa mutó rápidamente en un respeto profesional absoluto tras la consagración albiceleste en el Mundial de Qatar. Durante un congreso de entrenadores posterior a la cita asiática, un Scaloni ya campeón del mundo mantuvo una extensa charla privada con De la Fuente, quien recién asumía el mando de la absoluta española tras la salida de Luis Enrique.

En ese encuentro, el argentino compartió vivencias y detalles sobre la gestión de un grupo campeón, rompiendo ciertos mitos del fútbol europeo en comparación con el sudamericano.

"Es un auténtico maestro en lo suyo. Comparto todos sus planteamientos, soy un admirador de él", reconoció abiertamente el director técnico español antes de acceder a la final.

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En la previa de la gran final, el español agregó: “Lionel era un alumno muy aplicado, con mucha actitud e interés. Tenía el toque de alguien que decididamente quiere crecer. Haber sido su profesor es un orgullo".

Por su parte, Scaloni devolvió la gentileza destacando la calidez humana de su colega y celebrando su espectacular presente, dejando en claro que la rivalidad deportiva de los 90 minutos no alterará su amistad.

En la cancha, se espera un partido de altísima intensidad técnica. Argentina buscará cortar los circuitos internos de España, mientras que la Roja intentará estirar la defensa albiceleste para aprovechar el despliegue de sus laterales. Es, en esencia, un duelo de pizarras que nació en un pizarrón de clase.

FMZ