Julián Álvarez: el boicot del Atlético Madrid en la previa de la Final de la Copa del Mundo

La Selección Argentina se encuentra a las puertas de una nueva final del mundo, pero la paz del búnker albiceleste se vio alterada por un escándalo internacional. Julián Álvarez está envuelto en un conflicto con el Atlético Madrid, club dueño de su pase, luego de que la dirigencia colchonera emitiera un sorpresivo comunicado en formato de video rompiendo las negociaciones con el Barcelona. El entorno del delantero explotó de furia al considerar que el anuncio tuvo "mala intención" y buscó desestabilizarlo a solo dos días de uno de los partidos más importante de su carrera.

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A pesar de que el atacante cordobés intenta mantener su mente enfocada exclusivamente en el duelo decisivo, desde su círculo más íntimo aseguran que la relación con el club madrileño es "irreconciliable". La publicación de las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, CEO de la institución española, donde afirmó con tono desafiante que no lo venderán "ni por 200 millones de euros", dinamitó los últimos puentes que quedaban en pie. El delantero siente que se le faltó el respeto de manera deliberada en una fecha sagrada.

Julián Álvarez evalúa seriamente la posibilidad de declararse en rebeldía y no presentarse a los entrenamientos de la pretemporada una vez finalizado su descanso post-Mundial. El exdelantero de River considera que el destrato institucional cruzó un límite insólito para el fútbol de elite.

Desde el posteo oficial del nuevo modelo de camiseta donde fue llamativamente excluido, hasta la falta de respaldo público ante los ataques virtuales de los hinchas rojiblancos. Todo este combo generó un vacío insostenible para el delantero, quien ya manifestó públicamente en zona mixta su claro deseo de ser transferido para "cumplir un sueño".

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Al enterarse de los contactos informales entre el entorno de la Araña y la cúpula del Barcelona comandada por Joan Laporta, las oficinas del Metropolitano amenazaron con elevar una denuncia formal ante la FIFA. Sostienen que el jugador se encuentra bajo el "período protegido" de su contrato firmado hasta 2030 y no darán el brazo a torcer de ninguna manera.

Mientras el club catalán mantiene sobre la mesa una propuesta inicial de 100 millones de euros, el conflicto promete sumar nuevos capítulos de máxima tensión. El domingo se jugará la gran final ante España, pero el lunes comenzará otra batalla igual de encarnizada en los escritorios europeos. La Araña picó en Madrid y el desenlace de esta novela mantiene en vilo al fútbol mundial.

LT.