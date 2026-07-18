El historial de España en las finales: un repaso por el destino de la Furia antes de la gloria o el abismo

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se verá las caras con la Selección Argentina este domingo en el estadio de Nueva Jersey buscando su segunda estrella. El cruce definitivo ante el campeón defensor obliga a mirar los libros: la Furia Roja cuenta con un recorrido cargado de éxitos y algunas caídas dolorosas en los partidos que definen títulos internacionales.

La estadística general en el plano de selecciones absolutas masculinas ubica a los ibéricos con un saldo mayormente positivo, siendo la consagración mundialista la más recordada. A lo largo de las décadas, los españoles disputaron un puñado de partidos culmines en torneos oficiales organizados por la FIFA y la UEFA.

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El antecedente más luminoso de España en el torneo más importante de todos ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010. Aquella noche en Johannesburgo significó su primera y, hasta hoy, única final de Copa del Mundo, donde vencieron a Países Bajos por 1 a 0 con el agónico gol de Andrés Iniesta. Hasta la presente cita en Norteamérica, la Furia compartía con Inglaterra el récord de haber jugado solo una final para levantar un trofeo dorado.

En el plano continental de la Eurocopa, el registro español es sumamente respetable con cinco finales disputadas en total. Se coronaron campeones en las ediciones de 1964 (ante la URSS), 2008 (frente a Alemania), 2012 (con goleada histórica a Italia) y la reciente de 2024 (contra Inglaterra). El único trofeo europeo que se les escapó en la última instancia fue en 1984, cuando cayeron ante la Francia de Michel Platini.

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Fuera de las dos grandes citas, los españoles también tuvieron asistencia en definiciones de otras competencias oficiales. En la Liga de Naciones de la UEFA, disputaron dos finales consecutivas: cayeron frente a Francia en 2021 y se tomaron revancha al vencer por penales a Croacia en la edición de 2023. La jerarquía moderna del plantel se forjó en este tipo de batallas a todo o nada.

Por el contrario, la extinta Copa Confederaciones figura como una espina clavada en el orgullo deportivo institucional. En el año 2013, en pleno apogeo de su generación dorada, España llegó al partido decisivo pero fue goleada 3-0 por Brasil en el mítico Estadio Maracaná. Aquella tarde representó el principio del fin para el ciclo más exitoso de su historia futbolística.