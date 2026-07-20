De Gotze a Ferran Torres: solo 5 suplentes convirtieron en finales del Mundial y Argentina es la victima favorita

La dolorosa derrota de la Selección argentina ante España en el alargue de la final del Mundial 2026 dejó una herida profunda, pero también ratificó una curiosa y fatídica tendencia histórica. El gol de Ferran Torres a los 106 minutos para romperle el arco al Dibu Martínez metió al atacante del Barcelona en un club selecto y temido: el de los futbolistas que entraron como suplentes y convirtieron en la gran final del mundo. Solo 5 suplentes hicieron goles en finales de la Copa del Mundo, 4 fueron frente a Argentina.

El posteo de Rosario Central sin Messi ni Scaloni generó polémica: hasta se metió el Gobierno

La historia de los revulsivos malditos contra el combinado nacional comenzó en la cita de Argentina 1978. En aquella mítica final en el Monumental, el neerlandés Dick Nanninga ingresó desde el banco y anotó el agónico empate 1-1 que mandó el partido al tiempo suplementario, donde por suerte brilló Mario Alberto Kempes. Ocho años más tarde, en el recordado México 1986, el alemán Rudi Völler saltó a la cancha para sellar un transitorio 2-2 que luego resolvería Jorge Burruchaga para la segunda estrella nacional.

El antecedente más fresco y doloroso de la era moderna se dio en Brasil 2014. Aquella tarde en el Maracaná, cuando el duelo parecía morir en los penales, Mario Götze entró por Miroslav Klose y definió cruzado ante Sergio Romero para apagar la ilusión del equipo conducido por Alejandro Sabella. La historia se repitió calcada en Nueva Jersey en este 2026, ratificando que los banquillos rivales siempre guardan un peligro latente para las vitrinas celestes y blancas.

Ferran Torres, el héroe español

Argentina vs España: el gol que falló Giuliano Simeone en el último suspiro de la final del Mundial 2026

Fuera del historial exclusivo contra el conjunto argentino, solo existe un futbolista que logró marcar saliendo desde el banco de suplentes en el partido decisivo de una Copa del Mundo. Ocurrió en la final de España 1982, cuando el italiano Alessandro Altobelli ingresó en el primer tiempo por la lesión de Francesco Graziani y anotó el tercer tanto de la Azzurra en el triunfo 3-1 sobre Alemania Federal, coronando la gloria para los de Enzo Bearzot.

Ferran Torres no solo le dio la segunda estrella a España, sino que decoró un patrón histórico ineludible. Los suplentes juegan su propio partido y, cuando la fatiga y el cansancio ahoga a los titulares en la cancha, su frescura física termina valiendo campeonatos mundiales.

LT.