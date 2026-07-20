"Pero bueno": el sugestivo posteo de Lautaro Martínez tras perder la final del Mundial 2026

La dolorosa derrota de la Selección argentina ante España en el alargue de la final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos extradeportivos. Los jugadores del plantel empezaron a expresarse en sus redes. Sin embargo, el que encendió las alarmas fue Lautaro Martínez, quien metió un posteo muy sugestivo en su cuenta oficial de Instagram.

Posteo de Lautaro

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El Toro, que no ingresó en el partido decisivo en Nueva Jersey, utilizó su cuenta de Instagram para subir una foto suya vistiendo la camiseta albiceleste. Lo llamativo no fue la imagen en sí, sino el texto que eligió para acompañarla: "Pero bueno" citó tras expresar su deseo de sumar minutos.

El mensaje del atacante del Inter de Milán no tardó en viralizarse en X y transformarse en tendencia nacional. Ante la falta de oportunidades y tiros al arco, el nombre del goleador del fútbol italiano fue perdido por la gran parte de los argentinos, pero tras el transcurso de los minutos, el diez del Inter de Milán no entró.

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Agradecido por todo el apoyo dado a los hinchas que recorrieron gran parte del norte del continente americano, el capocannoniere remarcó en su descargo el orgullo que siente al vestir los colores de la albiceleste, pero dentro de tanta emotividad, el segundo párrafo deja en evidencia las ganas del jugador de jugar esa final, pero Lionel Scaloni en propio partido, se disculpó por no meterlo.

LT.