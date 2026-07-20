El posteo de Rosario Central sin Messi ni Scaloni generó polémica: hasta se metió el Gobierno

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 caló hondo en el hincha, pero la gran polémica del día estalló en las redes sociales tras un llamativo posteo de Rosario Central. La institución de Arroyito publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta oficial de X, pero eligió una imagen de la formación inicial donde no aparecen Lionel Messi ni el director técnico Lionel Scaloni. La repercusión fue inmediata y el propio canciller Pablo Quirno salió a cruzar duramente al club santafesino.

Posteo de Central

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El mensaje de la cuenta canalla intentó ser elogioso: "Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", rezaba el texto. Sin embargo, los usuarios no tardaron en advertir que la foto elegida correspondía al cruce de fase de grupos ante Jordania, partido en el cual el capitán de la Scaloneta no fue de la partida desde el arranque.

En la tribuna virtual, muchos interpretaron esta elección como una chicana deliberada debido a la identificación de la Pulga y el DT con Newell's Old Boys, el eterno rival de la ciudad. La justificación que intentaron ensayar algunos hinchas auriazules fue que en dicha formación sí estaba presente Giovani Lo Celso, volante surgido de la cantera de la academia rosarina, buscando homenajearlo de esa manera tras la cita máxima.

El contraataque letal del Canciller en las redes

La justificación no convenció para nada al ámbito político y futbolero, y quien se puso los botines para responder con crudeza fue Pablo Quirno. El ministro de Relaciones Exteriores utilizó sus canales oficiales para disparar contra la directiva del club rosarino sin ningún tipo de filtro.

"Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame", sentenció Pablo Quirno, en redes sociales.

LT.