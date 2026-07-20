“Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos acá, pero no vale la pena” declaró Lionel Scaloni apenas finalizada la Final del Mundo, en el campo de juego del Estadio de Nueva Jersey. El entrenador reconoció que los rivales “han sido mejores” y pidió valorar lo conseguido: “Cuesta un montón llegar hasta acá, si se deja todo como dejaron hoy, no hay mucho que reprochar”.

Lionel Scaloni en la Final del Mundo

El planteo de Scaloni: por qué Argentina no pudo romper el dominio de España

Lionel Scaloni metió tres cambios en relación al equipo que había iniciado ante Inglaterra, manteniendo el “cuarto volante por la banda”, una alternativa diseñada para intentar contener la virtud del rival, y generarle un problema a la vez.

Aquella táctica que fue un éxito en la Final del Mundo de Qatar, con Ángel Di María a espaldas de Koundé, tuvo su costado positivo ante Inglaterra, cuando Giuliano Simeone incomodó la sociedad Spence-Gordon.

Argentina se presentó con tres cambios ante España

Ante España, Scaloni cambió de frente y puso Nico González por izquierda, intentando generar un problema a espaldas de Pedro Porro en el mismo carril de Lamine Yamal. Pero no funcionó, Argentina no pudo romper el dominio territorial del rival, y sin pelota rara vez puso a correr a González.

El futbolista hizo un trabajo puramente defensivo y eso le quitó frescura a su presencia en cancha. El ingreso de Rodrigo De Paul por Paredes buscó recuperar ese fútbol que el mediocampo argentino supo consolidar en su mejor versión, pero tampoco funcionó, sin la pelota no podía funcionar.

Nico González en la Final del Mundo

Finalmente, el ingreso como titular de Gonzalo Montiel buscó darle más firmeza a la defensa apoyado en una estadística contundente: Argentina no recibió goles mientras el lateral de River estuvo en cancha durante el Mundial 2026.

Durante el torneo, Argentina supo mostrarse cómodo sin la pelota, aunque nunca antes había estado tan lejos del arco rival. Lo mejor del equipo fue cuando tomó las riendas en ofensiva, esos momentos de juego que le permitieron remontar ante Egipto, Suiza e Inglaterra. En la Final del Mundo no hubo lugar para eso.

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Los cambios de Scaloni en la Final del Mundo

Tras el cambio obligado por lesión de Licha Martínez, Scaloni salió a jugar el complemento con Leandro Paredes en lugar de Nico González, leyendo que el partido no estaba para atacar espacios vacíos, sino para intentar disputar la pelota en mitad de cancha. Era lo que pedía la jornada, pero tampoco funcionó.

Molina por Montiel, en un cambio repetido, corresponde a mantener la intensidad en una zona importante de la cancha, y la lesión de Cuti Romero también impactó en la planificación. Scaloni aprovechó su última ventana disponible y metió a Giuliano Simeone, el volante con mayor despliegue que tenía disponible, por un De Paul liviano.

Cuti Romero, lesionado

Ya sin cambios y con veinte minutos por delante, Argentina terminó retrocediendo hasta verse decididamente seducido por el plan de estirar la definición, situación alimentada por la expulsión de Enzo Fernández. La prórroga fue esperar con orden, esperando esa chance para meter el puñal que nunca apareció. Senesi por Julián Álvarez para cerrar la prórroga, pero el gol español terminó llegando.

Argentina bajó definitivamente la cortina tras la expulsión de Enzo

¿Falló el plan de Scaloni? La respuesta rápida es que sí. Argentina no pudo nunca ser protagonista de la Final del Mundo, corriendo al ritmo de España y, prácticamente, sin patear al arco. Imposible caerle a un entrenador cuyas decisiones fueron abrumadoramente positivas, casi sin errores de peso en una trayectoria de 8 años y 104 partidos en el equipo nacional.

Las lesiones complicaron la planificación, indudablemente. Puede fallar, y falló.

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El impacto del desgaste físico en la Selección Argentina

Más allá de la táctica y la estrategia, siempre importantes, la Selección Argentina convivió durante toda la Copa del Mundo con una importante carga de desgaste físico.

El equipo llegó a Norteamérica cargadísimo de lesiones, incluso con el propio Dibu Martínez sorprendiendo en vísperas a la final cuando confirmó que la recomendación médica era operarse de la lesión en su mano.

Argentina en la Final del Mundo 2026

Scaloni apostó por un plantel corto dentro de la convocatoria, y solo 17 futbolistas sumando minutos en al menos cinco partidos. Argentina jugó prórroga contra Cabo Verde, Suiza y España, con definiciones agónicas en intensos minutos finales ante Egipto e Inglaterra.

El desgaste físico es innegable y en el análisis final tiene un claro peso mayor que las fallas tácticas. Scaloni dijo que las lesiones en la Final “no son excusa”, sin embargo la pérdida por molestias de los dos centrales no solo significan una desventaja importante, sino también el impacto negativo en la gestión de las sustituciones.