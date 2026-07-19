Así se retiraron los jugadores de la Selección Argentina tras perder la final del Mundial 2026

El cierre del partido no solo decretó el campeonato de España, sino que también dio paso a uno de los momentos más duros para la Selección Argentina en los últimos años. El gol definitivo en el alargue dejó al plantel sumido en una profunda desazón, algo que se reflejó de manera evidente en el recorrido de los futbolistas desde los vestuarios hacia el micro.

Con las bolsas de la utilería en mano, mochilas al hombro y las medallas de plata guardadas, la salida de la Scaloneta del MetLife Stadium estuvo marcada por un silencio total. Los rostros serios y las miradas perdidas en el suelo fueron el denominador común de un grupo que, a pesar del esfuerzo titánico durante los 120 minutos, se quedó en las puertas de la gloria.

El paso por la zona mixta, el espacio donde habitualmente los protagonistas dialogan con los medios de comunicación, fue un reflejo fiel de la frustración del momento. Ninguno de los futbolistas tomó contacto con la prensa ni detuvo su marcha frente a los micrófonos.

Lionel Messi, el primero en encabezar la fila de salida, mantuvo el hermetismo absoluto. El astro rosarino apenas atinó a levantar el brazo y las manos en un frío saludo de cortesía hacia los periodistas apostados en el lugar, pero no medió palabra alguna antes de abandonar el recinto de Nueva Jersey. Detrás de él, figuras como el Dibu Martínez, Rodrigo De Paul y el resto de los jugadores replicaron el gesto y continuaron su caminata a paso firme.

Plan de regreso: cena en el hotel y vuelo a Buenos Aires

El búnker argentino adoptó la misma postura que los jugadores. Sacando a Lionel Scaloni, ningún colaborador ni miembro del cuerpo técnico decidió hablar tras el partido, enfocando todas las energías en la logística de las horas venideras.

La hoja de ruta de la delegación quedó trazada inmediatamente después de abandonar el estadio: el micro trasladó a todo el contingente directo hacia el hotel de concentración para realizar la última cena grupal en territorio norteamericano.

Una vez concluida, el plantel armará las valijas para abordar el vuelo chárter con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un retorno nostálgico para una selección que se vuelve con el orgullo intacto de un país, pero con el dolor de haber estado tan cerca de otra estrella.

FMZ