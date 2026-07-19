El desgarrador llanto de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 contra España

No pudo ser para la Selección Argentina. En medio del dolor por el 1-0 adverso y el cansancio extremo por parte de los argentinos, una imagen recorre todo el mundo: Lionel Messi se quebró y no contuvo sus lágrimas.

Mientras los españoles recibían la Copa del Mundo y las medallas doradas, el astro rosarino se sentó en el verde césped del MetLife Stadium, se quitó los botines y los dejó a un lado, en una postal que reflejó la tristeza de todo un país. No obstante, aún faltaba el golpe de emotividad absoluta.

El momento más emotivo y desgarrador de la tarde llegó minutos más tarde, durante la ceremonia de premiación. Con la medalla de plata colgada en el pecho, el capitán de la Albiceleste no pudo contener las lágrimas.

Una lágrima recorrió su mejilla mientras la transmisión oficial captaba su mirada fija en las tribunas, visiblemente conmovido por el cariño y los aplausos del público argentino que copó las inmediaciones de Nueva Jersey.

A sus 39 años, el dolor de quedarse a las puertas de un nuevo título mundial caló hondo en el 10, pero su postura se mantuvo inalterable. Siempre con la frente en alto, Messi asimiló el subcampeonato mundial recibiendo el aliento de miles de hinchas que le agradecieron haber llevado a la Selección, una vez más, hasta el último día de la competencia.

A pesar de la profunda tristeza por quedarse en las puertas del bicampeonato mundial, Messi asimiló el subcampeonato manteniéndose siempre con la frente en alto. Devolvió la mirada a su gente en un mudo gesto de agradecimiento, sellando un capítulo de enorme dignidad y amor propio con la camiseta nacional.

FMZ