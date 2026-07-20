El comunicado oficial de la AFA tras el subcampeonato en el Mundial 2026

Luego de la dolorosa caída por 1-0 ante España en el tiempo suplementario del MetLife Stadium, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un emotivo comunicado oficial.

En representación de los jugadores, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y toda la delegación, la entidad madre del fútbol nacional le dedicó un sentido mensaje de agradecimiento al pueblo argentino por el respaldo incondicional a lo largo de todo el Mundial 2026.

"La camiseta la defendemos entre todos"

Bajo el lema "Gracias por acompañarnos siempre", la AFA destacó el impacto que tuvo el aliento de los fanáticos tanto en los estadios de Estados Unidos como en cada rincón de la Argentina. "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", remarca el escrito.

El comunicado de la AFA

Asimismo, el mensaje pone en valor las muestras de afecto recibidas durante los 40 días de competencia: "El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos".

"Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer", agregaron desde el comunicado.

Para cerrar, enfatizaron la unión de cara a lo que viene: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

FMZ