El profundo mensaje de Enzo Fernández tras el Mundial 2026: "Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera"

El subcampeonato en el Mundial 2026 dejó profundas marcas en el plantel de la Selección Argentina, y uno de los pilares del mediocampo, Enzo Fernández, utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones tras la dolorosa caída en la final frente a España. Lejos de quedarse únicamente con la amargura del resultado, el volante hizo hincapié en el espíritu del equipo y el orgullo de portar la camiseta albiceleste.

Argentina vs España: así fue la tarjeta roja que expulsó a Enzo Fernández

"Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado", comenzó escribiendo el mediocampista en su cuenta oficial, reivindicando la identidad de un equipo que marcó una época: "Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso" añadió, reflejando el sentir íntimo del vestuario tras el duro golpe.

En su misiva, el exjugador de River también le dedicó un párrafo especial al público que acompañó a la delegación durante todo el certamen en Norteamérica: "Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo".

Para cerrar, reafirmó su compromiso absoluto con la Albiceleste de cara al futuro: "Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla".

Radiografía partido a partido: el camino de Enzo Fernández en el Mundial 2026

El recorrido de Enzo Fernández en el certamen tuvo matices de alto vuelo, momentos de sufrimiento extremo y pasajes donde su jerarquía individual inclinó la balanza en partidos sumamente cerrados.

El debut absoluto ante Argelia en la fase de grupos lo encontró en una versión dominante: disputó los 90 minutos completos y firmó una planilla perfecta con 64 pases correctos de 70 intentados, otorgándole absoluta fluidez al equipo en el 3-0 inicial. Esa misma tónica se repitió en el segundo compromiso frente a Austria (victoria por 2-0), donde volvió a completar todo el encuentro con 58 pases precisos y una sólida tarea en la faceta defensiva sumando tres despejes providenciales.

La única pausa en su participación titular ocurrió en la tercera jornada de la fase de grupos frente a Jordania (triunfo por 3-1), un encuentro en el que el cuerpo técnico decidió darle descanso y lo mantuvo en el banco de suplentes debido a que la clasificación ya estaba asegurada.

Ya en la fase de eliminación directa, el desgaste físico escaló de manera exponencial. En los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde (3-2), Fernández debió afrontar los 120 minutos reglamentarios y de prórroga en un duelo agónico, demostrando un fondo físico privilegiado al alcanzar los 101 pases correctos.

Su actuación más rutilante a nivel emotivo llegó en los octavos de final contra Egipto (3-2). En un partido sumamente complejo que amenazaba con alargarse, el mediocampista apareció a los 90 minutos para convertir el gol agónico del triunfo, una anotación que no solo selló la clasificación a cuartos, sino que además quedó grabada en los libros de historia al significar el gol número 3.000 en la historia de los Mundiales de la FIFA.

En los cuartos de final ante Suiza (3-1), completó 90 minutos de altísima exigencia táctica antes de ser reemplazado de cara al desgaste del tiempo extra, cediendo su lugar para la frescura de otros compañeros. Posteriormente, firmó otra actuación consagratoria en la semifinal frente a Inglaterra (2-1), un clásico moderno donde aportó el empate transitorio (1-1) con una aparición ofensiva letal y manejó los tiempos con absoluta maestría, registrando 75 pases precisos sobre 78 intentados.

Finalmente, el cierre del torneo lo tuvo como protagonista de un desenlace agridulce frente a España en la final (0-1). En el tiempo de descuento de los 90 reglamentarios, y con el equipo volcado en busca de la victoria, vio la tarjeta roja por doble amonestación tras una infracción táctica sobre Pau Cubarsí. Su ausencia en el tiempo suplementario condicionó anímica y futbolísticamente a una Argentina que terminó cediendo el título mundial jugando con diez hombres, poniendo un broche doloroso a una campaña individual de excelencia.

BP