Lionel Messi vuelve a la Argentina: vuelo privado a Rosario, descanso familiar y el reencuentro más esperado

La delegación de la Selección Argentina que aterrizó este lunes en Buenos Aires no contó con su máxima figura. Luego de la dolorosa caída en la final de la Copa del Mundo frente a España, Lionel Messi optó por un itinerario particular y se prepara para pisar suelo argentino este martes por la mañana, en un vuelo directo con destino a Rosario.

El capitán albiceleste emprendió viaje desde Nueva York rumbo a Miami inmediatamente después de disputarse el partido definitorio. Desde la ciudad estadounidense, el 10 abordará su vuelo privado que lo llevará de regreso a su tierra natal, con un horario de arribo estimado entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana.

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Logística de llegada de Messi y su refugio en Funes

Una vez que el avión toque pista en el aeropuerto internacional de Rosario, el operativo de traslado será directo y de bajo perfil. Messi se dirigirá sin escalas hacia su residencia fija ubicada en el exclusivo barrio privado Kentucky, situado en la localidad de Funes, a pocos kilómetros de Rosario.

Allí, el rosarino se instalará junto a su familia para transitar unos días de desconexión absoluta y descanso íntimo antes de retomar sus compromisos profesionales con el Inter Miami, certamen de la MLS que no se detuvo y que ya puso en marcha su continuidad en plena disputa de la Copa del Mundo. De hecho, el conjunto estadounidense tiene programado su próximo encuentro este mismo miércoles frente a Chicago Fire, aunque el astro lógicamente se tomará un respiro antes de volver a las canchas.

Un reencuentro familiar con un condimento muy especial

La llegada a Rosario tendrá este año una carga emocional completamente distinta y sumamente íntima para el capitán de la Selección. Su estadía en el barrio Kentucky marcará el esperado reencuentro con su padre, Jorge Messi, quien por motivos de salud no pudo viajar a Estados Unidos para acompañarlo durante el Mundial 2026.

Aquella ausencia familiar sobrevoló toda la competencia y cobró dimensión pública en el debut mundialista ante Argelia, cuando el propio Messi, tras anotar un triplete consagratorio, no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre en plena celebración. Mañana, esa distancia quedará atrás en la intimidad del hogar, dando paso al descanso junto a sus seres queridos tras un torneo que mantuvo en vilo a todo el país.

BP