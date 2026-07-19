El entrenador de la Selección Argentina se despidió de la Copa Mundial 2026 con una declaración que ya recorre el mundo. Scaloni fue consultado sobre su continuidad y terminó llorando, sin poder completar la respuesta y retirándose del lugar.

“Voy a hablar con el presidente, más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré con el contrato y después veo, siento la necesidad de pensar. No sé si voy a poder repetir algo tan grande como esto”, declaró Scaloni antes de romper en llanto.

Scaloni: “Difícilmente se pueda armar un grupo como este”

Entre lágrima y notablemente afligido, Scaloni intentó completar su respuesta: “Al presidente le estoy agradecido por la oportunidad esta, de estar en el lugar que estoy, un lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo, como cuerpo técnico, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”.

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“Este lugar es maravilloso, maravilloso. Un lugar soñado, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele en el alma, lo siento”, alcanzó a soltar el DT antes de retirarse del lugar.

NZ