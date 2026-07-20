Lionel Messi rompió el silencio tras la final del Mundial 2026: "El dolor es muy grande"

La herida por la final perdida ante España en el MetLife Stadium sigue abierta, pero el líder espiritual de la Scaloneta decidió dar la cara ante los hinchas. Este lunes, Lionel Messi rompió el silencio a través de sus redes sociales oficiales con un sentido mensaje que conmovió a todo un país. El astro rosarino ensayó un balance de lo vivido en Estados Unidos y, a pesar de la profunda tristeza por quedarse a las puertas del bicampeonato mundial, buscó poner en valor el ciclo histórico del equipo.

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"Este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo"

El posteo del 10 no tardó en viralizarse y caló hondo en el corazón de los argentinos. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno", arrancó escribiendo Lionel Messi, haciendo alusión a las épicas remontadas que protagonizó el plantel durante el certamen y que, según sus palabras, "quedarán para siempre en la memoria".

En la misma línea, el capitán remarcó la dificultad de digerir el resultado en lo inmediato, pero exigió perspectiva para evaluar el presente de la Selección argentina. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", sentenció la Pulga, recordando el título obtenido en Qatar 2024 (aplazado) y el reciente subcampeonato en tierras norteamericanas.

Frente en alto y medalla puesta

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El agradecimiento al público y el gesto caballeroso con España

El mensaje también guardó un espacio preponderante para el apoyo incondicional de los fanáticos que coparon las tribunas en cada rincón de los Estados Unidos. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", destacó el futbolista del Inter Miami.

Para cerrar su pronunciamiento, el capitán de la Albiceleste demostró una vez más su grandeza fuera de la cancha al dejar de lado la rivalidad deportiva. De forma escueta pero sumamente respetuosa, el 10 concluyó su posteo saludando a la Furia Roja: "También quiero felicitar a España por el campeonato".

LT.