La conmovedora promesa de Nico Paz tras perder la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España tuvo una carga de emotividad muy especial para Nico Paz. El joven mediocampista, que nació en Santa Cruz de Tenerife, pero decidió defender la camiseta argentina por sus raíces y sentimiento, vivió la definición ante la Roja con las pulsaciones a mil desde el banco de suplentes.
Tras el agónico 1-0 que le dio el título al seleccionado ibérico en el MetLife Stadium, Paz se volcó a sus redes sociales para dejar en claro de qué lado está su corazón y expresar el orgullo enorme que le produce integrar este grupo de futbolistas argentinos.
El talentoso volante, que sumó minutos durante el certamen en la victoria 3-1 frente a Jordania por la Fase de Grupos, compartió un conmovedor texto que rápidamente cosechó miles de interacciones por parte de los hinchas argentinos.
"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", comenzó escribiendo el futbolista de 21 años.
Lejos de quedarse en el lamento, el joven hispano-argentino miró hacia adelante y les hizo una promesa sumamente ilusionante a todos los fanáticos de cara a las próximas citas internacionales: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina".
Para cerrar su publicación, Nico Paz demostró una madurez y un señorío intachables al felicitar al país que lo vio nacer, sin dejar de enfatizar su amor incondicional por la Albiceleste: "Felicidades a España y a todos los españoles. ¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".
FMZ