La conmovedora promesa de Nico Paz tras perder la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España tuvo una carga de emotividad muy especial para Nico Paz. El joven mediocampista, que nació en Santa Cruz de Tenerife, pero decidió defender la camiseta argentina por sus raíces y sentimiento, vivió la definición ante la Roja con las pulsaciones a mil desde el banco de suplentes.

Tras el agónico 1-0 que le dio el título al seleccionado ibérico en el MetLife Stadium, Paz se volcó a sus redes sociales para dejar en claro de qué lado está su corazón y expresar el orgullo enorme que le produce integrar este grupo de futbolistas argentinos.

El talentoso volante, que sumó minutos durante el certamen en la victoria 3-1 frente a Jordania por la Fase de Grupos, compartió un conmovedor texto que rápidamente cosechó miles de interacciones por parte de los hinchas argentinos.

Las conmovedoras palabras de Nico Paz

"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", comenzó escribiendo el futbolista de 21 años.

Lejos de quedarse en el lamento, el joven hispano-argentino miró hacia adelante y les hizo una promesa sumamente ilusionante a todos los fanáticos de cara a las próximas citas internacionales: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina".

Para cerrar su publicación, Nico Paz demostró una madurez y un señorío intachables al felicitar al país que lo vio nacer, sin dejar de enfatizar su amor incondicional por la Albiceleste: "Felicidades a España y a todos los españoles. ¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".

FMZ