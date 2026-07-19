domingo 19 de julio del 2026
Mundial 2026

Lionel Messi es el primer futbolista titular en tres ediciones de la Final del Mundo

Lionel Andrés Messi rompió un récord histórico desde el minuto cero, convirtiéndose en el primer futbolista que juega como titular tres Finales del Mundo. Más historia Mundialista para el capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi en el Mundial 2026
Lionel Messi en el Mundial 2026 | AFP
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Messi y la final del Mundial protagonizan una historia paralela a la del mismo partido, con el capitán argentino reescribiendo su propia historia en la competencia. Lionel Scaloni lo confirmó como titular y el capitán argentino consumó un récord histórico para el torneo.

Lionel Messi en el Mundial 2026
Lionel Messi, único e irrepetible en la Copa del Mundo

Lionel Messi, primer futbolista titular en tres Finales del Mundo

Pelé (Brasil), Lothar Mattheus (Alemania), Ronaldo Nazario (Brasil) y Pierre Littbarski (Alemania) integraron planteles que lograron disputar tres ediciones de la Final del Mundo, sin embargo y hasta este domingo solamente en brasileño Cafú había sumado minutos en las tres.

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026

El legendario lateral de Brasil fue titular en las Finales del Mundo de 1998 y 2002, mientras que ingresó desde el banco en 1994. Ahora Lionel Messi iguala su marca pero a su vez la mejora, ya que el argentino fue titular en 2014, 2022 y repite en 2026.

NZ

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