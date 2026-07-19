Lionel Messi es el primer futbolista titular en tres ediciones de la Final del Mundo

Messi y la final del Mundial protagonizan una historia paralela a la del mismo partido, con el capitán argentino reescribiendo su propia historia en la competencia. Lionel Scaloni lo confirmó como titular y el capitán argentino consumó un récord histórico para el torneo.

Lionel Messi, único e irrepetible en la Copa del Mundo

Lionel Messi, primer futbolista titular en tres Finales del Mundo

Pelé (Brasil), Lothar Mattheus (Alemania), Ronaldo Nazario (Brasil) y Pierre Littbarski (Alemania) integraron planteles que lograron disputar tres ediciones de la Final del Mundo, sin embargo y hasta este domingo solamente en brasileño Cafú había sumado minutos en las tres.

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026

El legendario lateral de Brasil fue titular en las Finales del Mundo de 1998 y 2002, mientras que ingresó desde el banco en 1994. Ahora Lionel Messi iguala su marca pero a su vez la mejora, ya que el argentino fue titular en 2014, 2022 y repite en 2026.

NZ