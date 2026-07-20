La Selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo, aterrizó este lunes a las 14:30 (hora local) en el aeropuerto de Madrid-Barajas, un día después de consagrarse en Estados Unidos tras vencer a Argentina. El plantel conducido por Luis de la Fuente tocó suelo ibérico en un vuelo especial que lucía la bandera nacional en la cabina.

Rodri con la copa en suelo español

El capitán y referente del equipo, Rodri Hernández, fue el encargado de abrir la puerta del avión levantando la Copa del Mundo. Detrás del mediocampista bajaron el director técnico y el presidente de la Federación, Rafael Louzán, seguidos por el resto de los futbolistas que alcanzaron la gloria máxima.

El cronograma de los festejos oficiales de España

La agenda de los campeones comenzará con las visitas institucionales. Los futbolistas se dirigirán en primer lugar al Palacio de la Zarzuela, donde serán recibidos formalmente por el rey Felipe VI para el saludo protocolar de la corona.

De la Fuente, Rodri y Louzán, presidente de la RFEF

Posteriormente, la delegación se trasladará al Palacio de La Moncloa para mantener un encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Una vez concluidos los actos oficiales, los jugadores se subirán a un micro descapotable de dos pisos para iniciar el recorrido por las principales avenidas madrileñas.

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Fiesta popular con caravana a Cibeles

El trayecto de la caravana culminará en la emblemática Plaza de Cibeles, epicentro habitual de las celebraciones deportivas. En ese punto estratégico ya se instaló un escenario gigante donde los protagonistas hablarán e interactuarán con el público.

Las autoridades de Madrid esperan que cerca de un millón de personas se acerquen para saludar al micro de los campeones.

NZ