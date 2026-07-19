Este domingo, a partir de las 16:00 (hora argentina), la Selección Argentina saltará al campo de juego con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 en la gran final del Mundial 2026 ante España. Antes de llegar al estadio Lionel Scaloni confirmó que realizará tres variantes en el equipo titular.

La formación confirmada de Argentina para la final del Mundial 2026: el once que buscará la cuarta estrella

La Selección Argentina saltará al campo de juego del MetLife Stadium con la siguiente formación confirmada: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026

Montiel, el dueño de la banda derecha

La primera modificación táctica de Scaloni es en la última línea defensiva. Tras analizar el rendimiento en la semifinal frente a Inglaterra, el cuerpo técnico ha decidido apostar por Gonzalo Montiel en reemplazo de Nahuel Molina. La determinación se basa en la solidez mostrada por el lateral formado en River durante el último encuentro, donde su ingreso fue clave para contener los ataques ingleses. Scaloni busca mayor rigor defensivo en una banda que fue vulnerable en el partido anterior y que deberá contener las embestidas de Álex Baena.

Gonzalo Mintiel en el Mundial 2026

El regreso del "Motorcito"

En el medio del campo, la jerarquía toma el protagonismo. Rodrigo De Paul regresa a la titularidad para ocupar el lugar de Giuliano Simeone. La decisión responde a la experiencia que el volante del Atlético de Madrid aporta en escenarios de alta presión, donde su despliegue físico y su capacidad de liderazgo han sido fundamentales para la estructura del equipo en los momentos decisivos. Scaloni vuelve a confiar en su pieza clave para equilibrar el duelo contra el mediocampo español, liderado por Rodri.

Rodrigo De Paul en el Mundial 2026

La variante táctica: la sorpresa de Nicolás González

La novedad más impactante de la alineación es la salida de Leandro Paredes del equipo titular. El volante central no ha llegado en plenitud física al compromiso definitivo, lo que obligó al entrenador a reajustar el esquema. Ante esta baja, Nicolás González se mete en el once inicial. Su ingreso le otorga al equipo mayor dinámica, profundidad por la banda y una alternativa de presión alta para incomodar la salida limpia del conjunto español, variando la estructura del mediocampo habitual.

Nico González

BP