Números y estadísticas de la final del Mundial 2026: cómo aguantó Argentina el dominio de España durante 90 minutos

Tras un desarrollo agónico y repleto de adversidades, la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España concluyó igualada sin goles al cabo de los 90 minutos reglamentarios. El equipo de Lionel Scaloni, que debió sobreponerse a las lesiones de sus dos zagueros centrales y a la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo de descuento, se sostuvo en pie gracias a una actuación consagratoria de Emiliano "Dibu" Martínez.

Con el marcador en tablas, el destino de la Copa del Mundo se definirá en el tiempo suplementario, donde ambos seleccionados buscarán el gol que los consagre campeones mundiales.

Duro golpe para la Selección Argentina: Lisandro Martínez se retiró lesionado de la final ante España

Los números de Argentina en los primeros 45 minutos de la final del Mundial 2026

El despliegue físico y la precisión en la entrega fueron fundamentales para mantener el arco en cero. A continuación, el detalle estadístico que resume el rendimiento albiceleste hasta el descanso:

Posesión: 36%

Pases totales: 185 (con una efectividad del 83%, totalizando 155 pases correctos).

Acciones defensivas: 9 faltas cometidas para cortar el ritmo del rival.

El guardián: Emiliano "Dibu" Martínez volvió a aparecer en un momento crítico, conteniendo un mano a mano clave frente a Lamine Yamal a los 4 minutos de juego.

Disciplina: 1 tarjeta amarilla (Lisandro Martínez, minuto 41).

Final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La nota preocupante: la baja de Lisandro Martínez

La táctica de Scaloni sufrió un imprevisto importante a pocos minutos del cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Lisandro Martínez fue amonestado tras cortar un avance prometedor de Oyarzabal, acción en la que sufrió una molestia muscular. Tras el esfuerzo, el zaguero no pudo continuar y fue reemplazado por Nicolás Otamendi a los 43 minutos.

Esta modificación obligada en la última línea es la principal preocupación del cuerpo técnico de cara al complemento, tras una primera mitad donde el equipo demostró una gran capacidad de resistencia ante el asedio español.

Segundo tiempo de Argentina: un cerrojo defensivo ante el dominio español

Los números finales del tiempo reglamentario reflejan a las claras el desarrollo de un partido de alto voltaje donde España llevó la iniciativa ofensiva, pero Argentina supo aguantar. Con apenas un 35% de posesión contra el 65% del rival, el conjunto albiceleste se dedicó a proteger su arco, soportando un asedio constante que se tradujo en 15 remates totales de los europeos, 9 de ellos directos a portería. La disciplina táctica del primer tiempo se mantuvo, pero el desgaste físico y las bajas por lesión obligaron a un repliegue aún más profundo en la etapa complementaria.

Argentina vs España

El "Dibu", gigante bajo los tres palos

Si Argentina hoy está en tiempo suplementario es, en gran medida, gracias a Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero fue la figura absoluta del encuentro al registrar 9 atajadas clave, incluyendo intervenciones salvadoras ante intentos claros de Dani Olmo y Ferran Torres. Su seguridad fue el pilar fundamental que permitió mantener el arco en cero pese a las constantes arremetidas españolas, que dominaron el terreno pero no pudieron vulnerar la valla argentina.

Dibu Martínez fue la figura de Argentina en el segundo tiempo de la final

Disciplina, cambios y un final con diez

La segunda mitad fue una batalla de desgaste. Argentina, que cometió 19 faltas totales a lo largo del tiempo reglamentario, sufrió el rigor del partido con una mayor carga de tarjetas:

Amonestaciones: Lisandro Martínez (41'), Leandro Paredes (52') y Enzo Fernández (82').

La nota negativa: En el tiempo de descuento (90'+2), Enzo Fernández vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Pau Cubarsí, dejando a la Selección con diez jugadores para encarar la prórroga.

Enzo Fernández se fue expulsado por doble amarilla

La gestión de Scaloni ante la adversidad

Lionel Scaloni realizó una serie de modificaciones intentando refrescar un equipo que mostraba señales de agotamiento y que sufrió las salidas prematuras de sus dos centrales titulares (Lisandro Martínez y Cristian Romero).

Ingresos: Leandro Paredes (inició el ST por Nico González), Nahuel Molina (por Montiel a los 57'), y el doble cambio a los 69' con Facundo Medina por el "Cuti" Romero y Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.

Ahora, con un jugador menos y las piernas al límite, Argentina encara el alargue con la convicción de que el esfuerzo heroico de estos 90 minutos puede ser el preludio de una gesta histórica en Nueva Jersey.

BP