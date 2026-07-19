Duro golpe para la Selección Argentina: Lisandro Martínez se retiró lesionado de la final ante España

Hasta los 43 minutos de la etapa inicial de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el defensor Lisandro Martínez era, sin lugar a dudas, uno de los baluartes del equipo de Lionel Scaloni. Con una lectura de juego excepcional, el zaguero central había intervenido en momentos críticos para frenar los ataques españoles, consolidándose como una garantía de seguridad en el fondo albiceleste y cortando los avances más peligrosos de un conjunto europeo que buscaba constantemente lastimar en profundidad.

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La lesión de Lisandro Martínez

La situación se tornó crítica cerca del cierre del primer tiempo. En el minuto 40, Martínez fue amonestado tras derribar a Mikel Oyarzabal en una acción desesperada para cortar un contraataque que amenazaba con dejar a la Selección en inferioridad numérica. Sin embargo, el esfuerzo realizado en esa jugada le pasó factura de inmediato: el defensor sintió una molestia física que le impidió continuar en el encuentro.

Otamendi al rescate

La preocupación se apoderó de los hinchas argentinos en el MetLife Stadium cuando, apenas tres minutos después, el cuerpo técnico confirmó que el central del Manchester United no podía seguir. Con gestos de evidente dolor, "Licha" abandonó el terreno de juego, siendo reemplazado por la experiencia de Nicolás Otamendi, quien tuvo la difícil misión de ingresar en un momento de alta tensión para apuntalar la defensa en los últimos instantes antes del entretiempo.

BP