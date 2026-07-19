España presentará en la final del Mundial 2026 el mismo equipo que viene de eliminara a España en las semifinales del torneo. Luis de la Fuente apuesta a un equipo lógico, confiable, que viene destacando con un funcionamiento en crecimiento durante el torneo. Lamine Yamal aparece como principal arma de ataque en una ofensiva compartida con Mikel Oyarzabal, goleador del equipo, y Álex Baena.

La formación de España vs Argentina en la final del Mundial 2026

Con la base consolidada y la táctica definida, España intentará arrebatarle el título a la Argentina con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Lamine Yamal, al frente de España

Las claves en la formación de España para enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

El cuerpo técnico español ha trabajado intensamente en la recuperación de dos piezas fundamentales: Pedro Porro y Lamine Yamal. El lateral derecho, autor de uno de los tantos ante Francia, encendió las alarmas al salir con calambres en el último encuentro, mientras que la joven estrella del Barcelona realizó trabajos diferenciados a mitad de semana. Sin embargo, las noticias son positivas: ambos se han integrado a la par del grupo en la última práctica y terminaron confirmándose como titulares.

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026

Uno de los puntos más interesantes del equipo español es la jerarquía que ha ganado en el mediocampo tras la salida de Pedri. El talentoso volante blaugrana, quien comenzó el torneo como estandarte del equipo, deberá esperar su oportunidad desde el banco por tercer partido consecutivo, ya que el equilibrio aportado por Fabián Ruíz junto a Rodri y Dani Olmo ha convencido plenamente a De la Fuente.

BP/NZ