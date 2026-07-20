Lionel Scaloni planteó el actual escenario en múltiples ocasiones. En sus más de 200 conferencias de prensa como entrenador de la Selección Argentina, el DT habló una y otra vez sobre que “en algún momento vamos a perder”, repitiendo lo difícil, e inédito, de tener un equipo tan derecho para los resultados.

Final del Mundial 2026

Con ocho años en el cargo, y 104 partidos dirigidos, a Lionel Scaloni le siguen alcanzando los dedos de sus manos para contar las ahora 10 derrotas sufridas. Hoy su ciclo se pone a prueba en terreno desconocido, tras cuatro finales ganadas en fila, la selección sucumbió en un partido por título.

El plantel argentino con un silencio que hizo ruido

La derrota ante España, dolorosa en rendimiento y resultado, llega además en un contexto de inminente recambio. Por un lado, se aguarda la decisión de Lionel Andrés Messi, que a los 39 había disputado su último Mundial. El capitán argentino especuló sobre su presencia en Norteamérica 2026, y terminó jugándolo sin anuncio previo, y ahora toda la atención está puesta en su decisión de continuidad en el ruedo internacional de selecciones.

Los futbolistas no dieron declaraciones ante la prensa tras la Final

En este sentido, la falta de declaraciones por parte de Lionel Messi está claramente vinculado a la gestión de la derrota por parte del equipo nacional. La Selección Argentina decidió no hablar con la prensa tras la Final del Mundo, yéndose en bloque al vestuario y luego saliendo en fila sin declaraciones en zona mixta.

Esas decenas de micrófonos que acompañaron al plantel en varias entrevistas durante cada uno de los partidos terminaron sin la posibilidad de captar declaraciones en el post del partido más importante que tiene el fútbol. Una clara señal de dolor por el objetivo no cumplido, pero también una acción que genera ruido.

España ganó el Mundial 2026: Argentina resistió una final adversa que se definió en la prórroga

Lionel Scaloni habló sobre el final de su ciclo

El contexto de inminente recambio también vale para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. El DT de Pujato fue la voz argentina tras la derrota, hablando en el estadio, en su conferencia de prensa protocolar y también en zona mixta, una auténtica rareza para su gestión.

Scaloni interrumpió en llanto su conferencia de prensa al no poder terminar de responder sobre su continuidad. Más tarde, y tranquilo, atendió a los medios en el lugar donde suelen hacerlo los jugadores y declaró, entero, que “seguramente corte” tras finalizar su vínculo en diciembre.

Argentina fue superada con claridad en su derrota más triste del Ciclo Scaloni

La caída fue clara, más allá que la Selección Argentina peleó hasta el final la chance de estirar la definición a su terreno de conveniencia. España dominó todo de principio a fin, y terminó encontrando su gol demasiado tarde, en el comienzo del segundo tiempo extra.

España encontró su gol en la segunda mitad de la prórroga

Argentina intentó algo que claramente no resultó, y su ofensiva terminó neutralizada ante un rival que jamás se salió del libreto. Las lesiones de Licha Martínez y Cuti Romero atentaron directamente contra la planificación, complicando las chances argentinas. La expulsión de Enzo Fernández terminó “blanqueando” la postura albiceleste del tramo final de partido, y la prórroga fue una bandera plantada en dirección a los penales.

Así se retiraron los jugadores de la Selección Argentina tras perder la final del Mundial 2026

Argentina terminó la Final del Mundo sin goles y prácticamente ninguna situación clara, más allá de ese remate de Giuliano Simeone que pudo ser el dramático empate. La épica, salvadora durante buena parte del torneo, no tuvo su capítulo final.

Cómo sigue el 2026 para la Selección Argentina

A la temporada 2026 le quedan dos Fechas FIFA en el horizonte. La Selección Argentina tendrá la chance de disputar dos partidos amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y otros dos del 9 al 17 de noviembre. ¿Los últimos de Scaloni?

Argentina podría disputar 4 partidos más en el año

En 2027 iniciarán las Eliminatorias para el Mundial 2030, clasificatorio que todavía está en estudio por la cantidad de equipos que clasificarán directamente a la Cita Máxima, entre ellos Argentina, por oficiar de coanfitriones.

Durante 2028 se disputará la Copa América, sin sede definida, y todavía flota en el aire la Finalissima que Argentina y España deben por sus trofeos continentales en 2024.

NZ