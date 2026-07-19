Lionel Scaloni: “Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota”

“Siento tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo, y han competido hasta el final”, declaró Lionel Scaloni en su primer contacto con la prensa tras finalizar la Final del Mundo entre Argentina y España.

“Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo le doy un enorme valor a que estos chicos nos trajeran de nuevo acá”, aseguró el DT.

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Lionel Scaloni: “Yo sí me acuerdo de los segundos”

“Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá”, dijo Scaloni.

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El entrenador volvió a dejar en clara la tristeza por no haber podido consagrarse, pero destacó una vez más la validez del segundo puesto: “Yo sí me acuerdo de los segundos. Cuenta un montón llegar hasta acá. Si se deja todo como dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país. Se pierde y hay que levantarse otra vez, no hay otra”, cerró el DT.

Lionel Scaloni: “En el momento que nos hacen el gol sabíamos que podíamos llegar hasta el final”

Scaloni entregó más declaraciones en la conferencia de prensa protocolar, repitiendo los principales conceptos que había dicho en cancha. Sobre el partido, aseguró que “Hoy pasaron muchas cosas negativas, con lesiones en puestos claves que no esperábamos. Tuvimos que cambiar a tres jugadores de la defensa, no es excusa, pero es la verdad”

Lionel Scaloni

El entrenador reconoció que el equipo se sintió cerca de forzar la definición hasta el final en el momento del gol español: “Contra un equipo así, si no llegás en las mejores condiciones lo podés padecer. Si hay un equipo que podía dejar el partido abierto hasta el final, éramos nosotros, con otro equipo hoy el partido habría terminado de otra manera. En el momento que nos hacen el gol era el momento que nosotros sabíamos que íbamos a llegar hasta el final, e íbamos a tener una”.

“Hoy nos toca la parte triste de no poder ganar, pero hay que seguir, hay que levantarse y hay que seguir”, insistió el DT.

NZ