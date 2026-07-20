Cómo quedó el ranking FIFA después de la final del Mundial 2026: qué puesto ocupa Argentina

La hegemonía de la Selección Argentina encontró un nuevo desafío. Tras una intensa Copa del Mundo, el seleccionado nacional finalizó en la segunda posición del Ranking FIFA, siendo superada por España, flamante campeona del mundo tras vencer 1-0 en la gran final disputada este 2026.

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Con este resultado, el elenco europeo no solo alzó su segundo trofeo mundialista, sino que también arrebató el liderazgo de la tabla, estableciéndose en la cima con 1995,88 puntos. Por su parte, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que defendía con orgullo el título obtenido en Qatar, cierra su participación con 1970,30 unidades.

Es importante recordar que el ranking sufrió constantes fluctuaciones durante la competencia. Argentina, que inició el torneo como líder, perdió terreno durante la fase de grupos, logró escalar nuevamente a la cima tras su victoria ante Inglaterra en semifinales, pero la derrota en el partido definitorio sentenció su descenso al segundo lugar. La próxima actualización oficial del ranking no se realizará hasta el 7 de octubre.

Argentina vs España

Así quedó el Top 6 tras el Mundial 2026

La configuración de la tabla sufrió movimientos importantes tras la conclusión del certamen. A continuación, el detalle de los mejores posicionados:

1° España: 1995,88 puntos

2° Argentina: 1970,30 puntos

3° Francia: 1948,97 puntos

4° Inglaterra: 1922,38 puntos

5° Brasil: 1804,92 puntos

6° Marruecos: 1803,99 puntos

Una de las grandes sorpresas dentro del Top 10 fue la escalada de México. El seleccionado azteca alcanzó los 1754,30 puntos tras una actuación destacada en el torneo donde ofició como coanfitrión, logrando avanzar hasta la instancia de octavos de final.

Así quedó el Ránking FIFA

¿Cómo funciona el sistema de puntos de la FIFA?

El ranking FIFA no es solo una cuestión de prestigio; cumple una función estratégica crucial al definir las cabezas de serie en los sorteos de los grupos de los torneos organizados por la entidad.

Para determinar estas posiciones, desde agosto de 2018 se aplica la metodología denominada "SUM". A diferencia del antiguo sistema, que promediaba los puntos en un período determinado, este método funciona bajo una lógica de adición y sustracción:

Cálculo dinámico: Se suma o resta puntaje al total acumulado después de cada partido disputado. Potencial relativo: El cálculo contempla el peso específico de cada selección. Un resultado positivo frente a un rival mejor posicionado otorga más puntos que ante uno de menor jerarquía. Probabilidad: El sistema asume que los equipos mejor posicionados tienen, teóricamente, mayores probabilidades de victoria, ajustando el puntaje según el riesgo y el mérito de cada enfrentamiento.

De esta manera, la clasificación busca reflejar con mayor precisión el rendimiento constante de los equipos nacionales en el escenario internacional, dejando atrás la incertidumbre del sistema de promedios.

BP