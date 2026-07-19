Final del Mundial 2026: Las mejores fotos del duelo entre Argentina y España

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, ha abierto sus puertas para albergar el evento más importante del planeta: la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La majestuosa estructura del estadio se transformó en el teatro de los sueños, donde el césped luce impecable para recibir a las dos mejores selecciones del mundo. Las postales de la previa muestran la magnitud del recinto, que se ha vestido de gala para la despedida del Mundial 2026.

La reacción de los jugadores de Argentina al himno en la final del Mundial 2026

Un primer tiempo parejo y apasionante

Marea albiceleste: el color de la ilusión

Las tribunas del estadio son un auténtico hervidero. El color predominante es, sin lugar a dudas, el celeste y blanco. Miles de hinchas argentinos han copado las tribunas con banderas, bombos y camisetas, creando un ambiente que hace sentir al equipo de Lionel Scaloni como si estuviera jugando en casa.

La presencia española

No falta el color rojo en la tribuna, con una importante presencia de simpatizantes españoles que han viajado desde Europa para alentar a "La Roja". Las banderas de España se entrelazan con las argentinas en las gradas, conformando un mosaico vibrante que demuestra la jerarquía del encuentro.

Segundo tiempo de la final del Mundial 2026

BP