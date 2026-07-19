domingo 19 de julio del 2026
Mundial 2026

Final del Mundial 2026: Las mejores fotos del duelo entre Argentina y España

El MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey es el escenario de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Repasamos en imágenes el color que los fanáticos argentinos y españoles le han puesto a esta definición histórica.

Argentina vs España 19072026
Final Argentina vs España | AFP
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El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, ha abierto sus puertas para albergar el evento más importante del planeta: la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La majestuosa estructura del estadio se transformó en el teatro de los sueños, donde el césped luce impecable para recibir a las dos mejores selecciones del mundo. Las postales de la previa muestran la magnitud del recinto, que se ha vestido de gala para la despedida del Mundial 2026.

La reacción de los jugadores de Argentina al himno en la final del Mundial 2026

Un primer tiempo parejo y apasionante

Argentina vs España 19072026

Final Argentina vs España 19072026

Final Argentina vs España 19072026

Final Argentina vs España 19072026

Argentina vs España en la Final del Mundial 2026

Final Argentina vs España 19072026

Final Argentina vs España 19072026

Final Argentina vs España 19072026

Marea albiceleste: el color de la ilusión

Las tribunas del estadio son un auténtico hervidero. El color predominante es, sin lugar a dudas, el celeste y blanco. Miles de hinchas argentinos han copado las tribunas con banderas, bombos y camisetas, creando un ambiente que hace sentir al equipo de Lionel Scaloni como si estuviera jugando en casa. 

Argentina vs España 19072026

Final Argentina vs España 19072026

Final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Final Argentina vs España 19072026

La presencia española 

No falta el color rojo en la tribuna, con una importante presencia de simpatizantes españoles que han viajado desde Europa para alentar a "La Roja". Las banderas de España se entrelazan con las argentinas en las gradas, conformando un mosaico vibrante que demuestra la jerarquía del encuentro. 

Argentina vs España 19072026

Segundo tiempo de la final del Mundial 2026

Final Argentina vs España 19072026

Final Argentina vs España 19072026

BP

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