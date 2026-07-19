El club de los ocho: cuáles son las únicas selecciones que ganaron la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA es el evento deportivo más prestigioso del planeta, pero su historia es testigo de una exclusividad notable. A lo largo de casi un siglo de competencia, apenas ocho selecciones nacionales han logrado inscribir su nombre en el trofeo más codiciado del fútbol.

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Los campeones del mundo en detalle

El mapa del fútbol mundial está liderado por las hegemonías de Sudamérica y Europa. A continuación, el desglose de los países que han levantado la Copa del Mundo:

Brasil (5 títulos): 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

Alemania (4 títulos): 1954, 1974, 1990 y 2014.

Italia (4 títulos): 1934, 1938, 1982 y 2006.

Argentina (3 títulos): 1978, 1986 y 2022.

Francia (2 títulos): 1998 y 2018.

Uruguay (2 títulos): 1930 y 1950.

Inglaterra (1 título): 1966.

España (1 título): 2010.

Copa del Mundo

Un legado que trasciende generaciones

Este "club de los ocho" refleja la evolución del fútbol a través de diferentes eras. Mientras que Uruguay marcó el inicio del camino al coronarse en la edición inaugural de 1930, potencias como Brasil han mantenido una vigencia histórica durante décadas.

Argentina, tras su conquista en Qatar, se ha consolidado como uno de los pilares del fútbol contemporáneo, mientras que naciones como Francia y España lograron ingresar a este selecto grupo mediante proyectos modernos que definieron su tiempo. Hasta la fecha, este grupo permanece cerrado, a la espera de que en futuras ediciones una nueva selección logre romper esta hegemonía histórica.

BP