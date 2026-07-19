El emotivo mensaje del Claudio Tapia para Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

El dolor por la final perdida ante España en el Mundial 2026 caló hondo en toda Argentina, pero el orgullo y el legado por el ciclo liderado por Lionel Messi se mantiene intacto.

En medio de la desazón generalizada tras el 1-0 en el alargue, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, conmovió a las redes sociales al publicar un sentido mensaje de agradecimiento dedicado exclusivamente al capitán de la Albiceleste.

El posteo del mandatario estuvo acompañado por una fotografía sumamente movilizadora: el astro rosarino quebrando en llanto en pleno MetLife Stadium, con la flamante medalla de plata colgada en su pecho tras la ceremonia de premiación.

El emotivo posteo de Claudio Chiqui Tapia

"Una historia que se vuelve eterna. No existen palabras en el diccionario que alcancen para agradecer todo lo que nos diste, capitán", comenzó escribiendo el dirigente en sus cuentas oficiales.

El presidente de la AFA hizo especial énfasis en el rol del futbolista del Inter Miami como el faro absoluto del plantel conducido por Lionel Scaloni, tanto en la victoria como en la derrota: "Por tu fútbol, por tu liderazgo inquebrantable dentro y fuera de la cancha, y por enseñarle a todo un pueblo a soñar y a pelear con el corazón en la mano hasta el último segundo".

La publicación, que rápidamente se llenó de interacciones y comentarios de apoyo por parte de los fanáticos locales, concluyó con una fuerte promesa de amor incondicional hacia el futbolista de 39 años.

"Gracias por cada alegría que nos grabaste en el alma, por cada lágrima de orgullo y por llevar nuestra bandera a lo más alto del planeta. Sos eterno, Leo. Sos gigante. Nos hiciste el país más feliz del mundo y esta casa, tu casa, te va a amar para siempre. Gracias por tanto. Para siempre nuestro", cerró Tapia, sintetizando el sentir de millones de argentinos que, a pesar de las lágrimas de hoy, solo tienen palabras de gratitud.

FMZ