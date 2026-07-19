Argentina vs España: la furiosa reacción de Leandro Paredes tras perder la final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España se vivió con los dientes apretados y las pulsaciones a mil de principio a fin. El agónico 1-0 de la Roja en el segundo tiempo del alargue dejó los ánimos totalmente caldeados, y Leandro Paredes no los pudo evitar.

Apenas el árbitro esloveno Slavko Vinčić marcó el final del encuentro, la alegría desbordante de los nuevos campeones se mezcló con cánticos provocativos de fondo, lo que desató la furia incontenible del mediocampista de Boca.

Las cámaras de la transmisión oficial capturaron el momento exacto del estallido en el círculo central. Allí, el defensor español Eric García festejaba a los gritos junto a sus compañeros, cuando el número 5 de la Albiceleste irrumpió con gran enojo y lo tomó directamente del cuello, sin importar la cercanía de uno de los jueces de línea.

Al advertir que la situación podía salirse de control, Lionel Scaloni y Walter Samuel saltaron rápidamente al campo de juego para intentar calmar las aguas y separar al mediocampista. Sin embargo, el clima terminó de desmadrarse cuando el juvenil español Gavi intervino con intenciones de golpear al volante argentino.

En medio del tumulto, y con Thiago Almada intentando interceder, Paredes reaccionó sujetando de la pechera al futbolista del Barcelona y lo terminó revolcando contra el piso.

Una vez disipado el escándalo, los jugadores de la Selección Argentina se desplomaron a un costado de la cancha, con la mirada perdida y asimilando el dolor de la final perdida. Pero la furiosa reacción de Paredes no iba a quedar impune: el árbitro tomó nota detallada de las agresiones, informó y lo expulsó con el partido ya concluido.

Una tarjeta roja que empaña el cierre de una Copa del Mundo durísima, reflejando la impotencia de un plantel que dejó la vida en cada pelota.

FMZ