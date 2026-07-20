"Perdón por no poder llevarles la Copa": el dolor de Giuliano Simeone tras el subcampeonato de Argentina en el Mundial 2026

La caída de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 dejó una herida abierta en el plantel albiceleste. Sin embargo, en medio del dolor por haber quedado a un paso de la gloria, Giuliano Simeone utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar sus sentimientos y cerrar un ciclo mundialista marcado por la entrega absoluta.

¿Agotamiento físico o error de Scaloni? Por qué falló el plan de Argentina en la final del Mundial 2026

El sentido posteo de Giuliano Simeone tras perder la final del Mundial 2026

El atacante, uno de los referentes ofensivos del equipo de Lionel Scaloni durante el torneo, compartió un sentido mensaje dedicado a los hinchas: "No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos… Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia".

Simeone no solo se enfocó en el resultado, sino que puso en valor el camino recorrido por el grupo. "Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos. Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo", manifestó el jugador, quien también tuvo un gesto de hidalguía al felicitar al campeón: "Felicitaciones a España por la Copa".

El posteo rápidamente se viralizó, acumulando miles de interacciones de fanáticos que, a pesar de la decepción, respaldaron al delantero y al resto del plantel por el subcampeonato obtenido.

El desempeño de Simeone en la Copa del Mundo 2026

Giuliano Simeone tuvo una participación destacada y de alto impacto con la Selección Argentina durante la Copa Mundial 2026. A lo largo del torneo, el delantero disputó un total de tres partidos, sumando 195 minutos en cancha (titular frente a Jordania e Inglaterra y entró en el segundo tiempo de la final ante España). Su polivalencia y despliegue físico quedaron demostrados al ganarse la titularidad en los exigentes compromisos frente a Jordania e Inglaterra, además de consolidarse como una pieza de recambio clave al ingresar desde el banco de suplentes en la gran final ante España.

Más allá de su entrega táctica, Simeone aportó un notable criterio técnico y una potencia física que sorprendió a los rivales. Registró una efectividad del 91% en la precisión de sus pases tras completar 71 entregas correctas, y buscó lastimar constantemente por las bandas enviando un total de 8 centros al área. Asimismo, su velocidad fue una de las principales armas de la "Albiceleste", alcanzando una marca máxima de 35,2 km/h que lo posicionó como uno de los futbolistas más rápidos de toda la competencia internacional.

Giuliano Simeone ante Inglaterra

El perfil combativo del atacante se vio reflejado en sus estadísticas de fricción, donde contabilizó 9 faltas cometidas y una recibida, evidenciando su constante compromiso con la presión alta y la recuperación del balón. Su rendimiento integral en esta cita mundialista no solo revalidó su crecimiento futbolístico, sino que también lo consolidó como una de las variantes ofensivas más confiables y con mayor proyección para el cuerpo técnico argentino.

Su labor fue fundamental, especialmente en la instancia de semifinales contra Inglaterra, donde su movilidad fue determinante para sellar el pase a la final. Aunque el objetivo máximo no pudo cumplirse, los números de Simeone en el 2026 lo posicionan como uno de los nombres claves de cara al futuro de la Selección Argentina.

BP