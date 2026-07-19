Argentina vs España: el gol que falló Giuliano Simeone en el último suspiro de la final del Mundial 2026

El fútbol tiene esos instantes caprichosos donde la gloria y el lamento se dividen por apenas unos centímetros. La Selección Argentina batalló con el alma en la prórroga de la final del Mundial 2026, resistiendo en inferioridad numérica, pero la última moneda del partido no cayó de su lado.

En el minuto 121, con el tiempo adicionado cumplido, Giuliano Simeone tuvo en sus pies el gol del empate que hubiese llevado la definición a los penales; sin embargo, su remate se fue apenas desviado y España se consagró campeona del mundo.

Con el marcador 1-0 en contra a favor de España tras el desgaste del suplementario, la Albiceleste quemó las naves en East Rutherford. Fiel a su historia, el equipo de Lionel Scaloni empujó con orgullo y consiguió un tiro de esquina que parecía ser clave.

Lionel Messi se plantó frente a la pelota y, con su habitual zurda mágica, lanzó un centro venenoso al corazón del área chica. Tras un rechazo defectuoso de la defensa española, el balón quedó suelto y cayó en la posición de Giuliano Simeone. El delantero del Atlético de Madrid, de espaldas al arco, controló de forma impecable y ensayó una rapidísima media vuelta con el botín derecho. Sin embargo, su remate, mordido por la presión de los centrales europeos, salió besando el travesaño.

Argentina 0 - 1 España

El Cholito quedó tendido boca abajo sobre el césped, tapándose el rostro con las manos en un gesto de absoluta desazón y desazón, mientras el defensor español Pau Cubarsí pasaba a su lado.

La reacción en las tribunas del MetLife Stadium fue un espejo del banco de suplentes argentino y de las casas de millones de compatriotas. Las cámaras mostraron a los hinchas albicelestes tomándose la cabeza, con rostros desencajados por lo cerca que estuvo de concretarse la hazaña en inferioridad numérica. Lamentablemente, no quiso entrar.

FMZ