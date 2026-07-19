España marcó el 1-0 y complica a la Argentina en la final del Mundial 2026

La igualdad sin goles, que parecía inquebrantable tras el esfuerzo descomunal de la Selección Argentina, se rompió en el minuto 105 del tiempo suplementario de la final del Mundial 2026. En una acción de ataque coordinada, Nico Williams envió un centro preciso al corazón del área argentina, donde Ferrán Torres, anticipándose a la defensa albiceleste, definió con categoría en las inmediaciones del área chica para poner el 1-0 a favor de "La Roja".

Un escenario adverso para el campeón

El tanto español llega en el momento más inoportuno para el combinado de Lionel Scaloni. Con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández en el cierre del tiempo reglamentario y habiendo perdido a sus dos centrales titulares (Lisandro Martínez y Cristian Romero) por lesiones, el conjunto argentino se encuentra ahora ante su prueba más extrema. El golpe anímico es duro, pero el equipo deberá sacar fuerzas de donde no las tiene para forzar el empate antes del pitazo final.

Con este resultado parcial, España se pone a un paso de coronarse en el Mundial 2026, mientras que la Selección Argentina tiene apenas unos minutos para intentar una reacción heroica. El MetLife Stadium vive momentos de máxima tensión, donde cada pelota dividida y cada avance albiceleste se sienten como la última oportunidad para seguir soñando con el bicampeonato mundial.