Todos los récords históricos que rompió Lionel Messi y los hitos que dejó el Mundial 2026

El Mundial 2026 dejó una huella imborrable en la historia del fútbol internacional. Tras el cierre del certamen, la FIFA dio a conocer el listado oficial con los 13 récords que se quebraron a lo largo de la competición. En lo más alto de la cúspide histórica brilló Lionel Messi, quien volvió a acaparar las miradas al adjudicarse marcas de enorme trascendencia, como la de mayor cantidad de triunfos y su vigencia goleadora desde media distancia.

Sin embargo, el astro rosarino no fue el único protagonista de una edición repleta de estadísticas memorables. Estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Rodri y Unai Simón también dejaron su sello imborrable en un torneo inolvidable.

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Las marcas imponentes de Lionel Messi

El capitán de la Albiceleste amplió su leyenda en tierras norteamericanas al adueñarse de tres marcas fundamentales dentro de la historia de los mundiales:

Más triunfos en la competición (23): Con el impecable andar de Argentina, que hilvanó siete victorias consecutivas rumbo al título, el número 10 dejó atrás la línea del alemán Miroslav Klose para convertirse en el jugador con más partidos ganados en la historia del certamen.

Goles en partidos consecutivos (9): Superando la histórica marca que compartían el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho (seis encuentros), el rosarino estiró su racha anotadora hasta los nueve cotejos al marcar en el arranque del torneo.

Máximo artillero desde fuera del área (7): Con sus anotaciones de larga distancia frente a Argelia y Jordania en esta edición, la "Pulga" superó la línea del brasileño Rivelino y estableció un récord absoluto con siete gritos desde media y larga distancia.

Lionel Messi en el Mundial 2026

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Kylian Mbappé y la cima de los goleadores

El delantero francés protagonizó un mano a mano apasionante con Messi por el cetro de máximo artillero histórico de los mundiales. Aunque el argentino lideró gran parte de la fase de grupos, el atacante galo aceleró en la recta final y terminó adueñándose en solitario del récord absoluto con 22 anotaciones.

Kylian Mbappé en el Mundial 2026

Michael Olise y su repertorio de asistencias

El extremo de Les Bleus rompió la histórica marca de seis asistencias que Pelé ostentaba desde México 1970 al regalar 7 pases gol en el Mundial 2026. Además, firmó un registro inédito al asistir en cinco oportunidades a su compañero Kylian Mbappé, la mayor conexión entre dos futbolistas en una misma edición.

Rodri, el dueño absoluto de la mitad de la cancha

El mediocampista de la selección española pulverizó su propia marca y registró 790 pases completados, superando los 638 que había logrado en Qatar 2022 y desbancando definitivamente los registros históricos de su compatriota Xavi Hernández.

Cristiano Ronaldo: longevidad y vigencia total

A sus 41 años, el capitán de Portugal se metió en los libros dorados al convertirse en el primer futbolista en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes. Asimismo, se afianzó como el segundo goleador más veterano de la historia del torneo, escoltando únicamente al camerunés Roger Milla.

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Unai Simón y un cerrojo histórico

El arquero de España completó 7 vallas invictas en 8 partidos, pulverizando el anterior registro de cinco partidos sin recibir goles que compartían leyendas como Gianluigi Buffon, Iker Casillas y Oliver Kahn, entre otros. El conjunto español apenas encajó un tanto en todo el certamen.

Duplas demoledoras

Inglaterra (con Jude Bellingham y Harry Kane) y Francia (con Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé) se transformaron en las primeras parejas de compañeros de equipo en alcanzar los seis goles en una misma edición mundialista.

Jude Bellingham y Harry Kane

Dick Advocaat, el estratega más longevo

El experimentado entrenador dirigió a la selección de Curazao con 78 años y 271 días, liderando el listado de técnicos de mayor edad en la historia de la competición.

Didier Deschamps, récord en el banco

El seleccionador francés superó al alemán Helmut Schön como el técnico con más victorias acumuladas en la historia de los mundiales, alcanzando las 26 presentaciones al mando de su país.

Didier Deschamps

Johan Manzambi y un ingreso letal

El delantero suizo se metió en la historia al convertir el doblete más rápido para un suplente, anotando dos tantos en apenas poco más de dos minutos y medio tras ingresar desde el banco ante Bosnia y Herzegovina.

Eloy Room y una muralla bajo los tres palos

El guardameta de Curazao igualó la marca histórica de 16 atajadas en un solo partido mundialista (récord que ostentaba el estadounidense Tim Howard desde 2014), con el mérito añadido de haberlo conseguido en 30 minutos menos de juego frente a Ecuador.

BP