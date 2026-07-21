Lo que la TV no mostró de la final del Mundial 2026: el inicio de la feroz pelea entre la Selección Argentina y España

La consagración de España en la final del Mundial 2026 quedó salpicada por los disturbios ocurridos inmediatamente después de que el árbitro esloveno Slavko Vinčić decretara el final del encuentro. Si bien las primeras impresiones apuntaban directamente al cruce entre Leandro Paredes y los futbolistas ibéricos, las grabaciones difundidas en las últimas horas sacaron a la luz el verdadero detonante de la gresca.

Argentina vs España: la furiosa reacción de Leandro Paredes tras perder la final del Mundial

La chispa inicial entre Nahuel Molina y Rodri

Mientras los jugadores de la Roja corrían eufóricos hacia el centro del campo para celebrar la victoria por la mínima, varios de ellos pasaron muy cerca de los futbolistas argentinos abatidos. En ese instante, Nahuel Molina lanzó una agresión contra Rodri al momento en que este pasaba a su lado.

El mediocampista español, lejos de ignorar la provocación, frenó su carrera, dio media vuelta y fue a buscar al lateral del Atlético de Madrid para recriminarle su actitud. Ese careo inicial encendió los ánimos y funcionó como la mecha que encendió el fuego cruzado entre ambos planteles.

La intervención de Paredes y el caos generalizado

La discusión dialéctica entre el lateral argentino y el volante del combinado europeo escaló rápidamente y atrajo a más protagonistas. Eric García y Gavi se acercaron con la intención de interponerse, lo que terminó por desatar el caos absoluto.

En ese momento intervino Leandro Paredes, quien llegó a la zona del tumulto y se abalanzó sobre Eric García tomándolos del cuello. En medio de los empujones y gritos generalizados, el volante central también agredió a Gavi, arrojándolo al césped. Por semejante reacción violenta, el mediocampista argentino vio la tarjeta roja por parte de la autoridad arbitral.

El rol del cuerpo técnico y el enojo de Otamendi

Ante la magnitud del desborde, el cuerpo técnico de la Albiceleste debió ingresar de urgencia al terreno de juego para apaciguar las aguas. Lionel Scaloni, junto a Walter Samuel y otros colaboradores, logró separar a los futbolistas más exaltados. En medio del operativo de rescate y pacificación, hasta el propio Roberto Ayala perdió la paciencia y lanzó un golpe de puño disuasivo contra Dani Olmo en medio del gentío.

Una vez consumada la calma parcial, las cámaras captaron otro de los momentos más tensos protagonizados por Nicolás Otamendi. El experimentado defensor central se cruzó cara a cara con Rodri, le negó enfáticamente el saludo y le recriminó con dureza por declaraciones previas, asegurándole que se había pasado la semana entera protestando ante los medios.

Mientras los campeones europeos iniciaban sus festejos por la segunda estrella de su historia, el plantel argentino se retiró del campo de juego masticando la bronca y el dolor de haber rozado la gloria eterna.

BP