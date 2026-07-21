Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados al 11 ideal del Mundial 2026: quiénes son y cómo votarlos

Con el telón ya bajado tras la gran definición de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA puso oficialmente en marcha la votación para que los fanáticos de todo el mundo elijan el 11 ideal del Mundial 2026. Entre los futbolistas seleccionados en las distintas líneas del campo de juego, la Selección Argentina dice presente con cinco nombres de peso que protagonizaron el camino del equipo hasta la final.

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La presencia argentina en la preselección de la FIFA

El listado difundido por el máximo organismo del fútbol internacional incluye a figuras albicelestes tanto en el arco como en la defensa, el mediocampo y la delantera:

Emiliano "Dibu" Martínez (Arquero): Pese a haber recibido ocho tantos a lo largo del certamen, el marplatense volvió a ser determinante en los momentos límite y se lució con una actuación memorable en la final frente a España, donde acumuló 11 atajadas clave.

Dibu Martínez

Cristian Romero y Lisandro Martínez (Defensores): La zaga central se consolidó como una garantía de seguridad y firmeza en cada presentación, sosteniendo al equipo aun en los pasajes de mayor exigencia defensiva del torneo.

Cuti Romero y Lisandro Martínez

Enzo Fernández (Mediocampista): El volante central integra la nómina respaldado por su despliegue y por el recordado gol convertido ante Inglaterra en las instancias decisivas de la competencia.

Enzo Fernández

Lionel Messi (Delantero): A sus 39 años, el capitán argentino acaparó todos los elogios al erigirse como la gran figura del seleccionado, aportando 8 goles y 4 asistencias para liderar al equipo hasta el último partido.

Lionel Messi

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Cómo participar de la votación oficial del 11 ideal del Mundial 2026

Los hinchas que deseen elegir a sus favoritos y armar su propia formación ideal pueden hacerlo ingresando al sitio web oficial de la FIFA, donde se encuentra disponible el listado completo dividido por puestos.

Todos los nominados por categoría

Arqueros: Emiliano Martínez (Argentina), Vozinha (Cabo Verde), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra) y Eloy Room (Curazao).

Defensores: Lisandro Martínez (Argentina), Cristian Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhães (Brasil), Dayot Upamecano (Francia) y Pedro Porro (España).

Mediocampistas: Enzo Fernández (Argentina), Jude Bellingham (Inglaterra), Michael Olise (Francia), Vinícius Jr. (Brasil), Ousmane Dembélé (Francia), Luka Modrić (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri (España) y Lamine Yamal (España).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España).

BP