Lionel Scaloni se dio un baño de pueblo en Pujato y lloró mientras los vecinos coreaban "Leo no se va"

Lionel Scaloni regresó a su casa en Pujato tras la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026 y no pudo contener las lágrimas. Mientras bajaba del auto, un grupo de vecinos lo ovacionó al grito de "Leo no se va", un cálido gesto que conmovió profundamente al líder del plantel albiceleste en su retorno al país.

El padre de Alexis Mac Allister rompió el silencio y reveló qué se habló realmente en el vestuario antes de la final

En medio de la fuerte emoción y los aplausos, el entrenador agradeció el apoyo incondicional y destacó el orgullo por la entrega en la cancha. "El equipo dio todo. Duele no darle una alegría a la gente, pero seguiremos dando batalla", remarcó Scaloni ante los presentes, intentando asimilar la dolorosa caída en el tiempo extra frente a España.

Sin embargo, el foco principal sigue puesto en su futuro al mando de la Selección Argentina. Al ser consultado por la prensa sobre los próximos pasos, el DT eligió la cautela, puso paños fríos y no garantizó un ciclo a largo plazo. "Hasta diciembre estoy acá, muchachos. No hagamos ruido", disparó de forma contundente ante las cámaras.

Esta declaración abrió un enorme interrogante en la AFA, donde ya preparaban la ansiada renovación de su contrato. Scaloni enfatizó que hoy prioriza procesar la final y valorar la comunión interna, desde el arco hacia afuera. "Lo más importante es esta conexión del equipo que nunca perdimos, esté yo o no", sentenció a modo de balance.

Por ahora, la cúpula dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia mantiene un respaldo absoluto hacia el técnico. Las decisiones fuertes recién asomarán entre septiembre y noviembre, cuando el equipo deba afrontar las próximas fechas FIFA. Hasta entonces, la continuidad del técnico más ganador será el gran tema de debate nacional.

LT.