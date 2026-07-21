Mercado de pases: el futuro de los jugadores de la Selección Argentina tras el Mundial 2026

Con la resaca de la cita mundialista aún latente, la atención del fútbol internacional se traslada de inmediato a los despachos y a las negociaciones. Los futbolistas de la Selección Argentina acaparan las portadas de los principales medios europeos debido a los cambios de aire que se gestan en el horizonte, las millonarias tasaciones impuestas por sus clubes y los ansiados retornos al fútbol sudamericano.

Todos los récords históricos que rompió Lionel Messi y los hitos que dejó el Mundial 2026

Julián Álvarez y el fuerte anhelo de cambiar de aire

El delantero cordobés vuelve a ser el epicentro de los rumores en el Viejo Continente. Aunque mantiene un vínculo contractual con el Atlético de Madrid hasta 2030, el atacante no ocultó su deseo de dar un salto ante el fuerte interés manifestado por el Barcelona.

Durante el certamen mundialista, el ex River fue transparente al señalar que una transferencia sería lo más beneficioso para cumplir sus metas personales. Sin embargo, la directiva del Colchonero se mantiene inflexible: desde la cúpula dirigencial desestimaron de plano cualquier tipo de oferta económica, dejando en claro que el delantero es una pieza innegociable en su proyecto deportivo.

Julián Álvarez

Cristian Romero en la mira de los gigantes europeos

El ciclo del zaguero central en el Tottenham parece haber llegado a su etapa final. Con el firme objetivo de asumir un reto de mayor envergadura competitiva, el defensor de 28 años despertó el apetito de dos potencias continentales. Tanto el Barcelona como el Inter de Milán siguen de cerca su situación y evalúan dar el paso definitivo para ficharlo en este mercado.

Cuti Romero

Emiliano Martínez y la postura tajante del Aston Villa

Cuando los sondeos de la Juventus hacían presagiar un cambio de aires para el arquero bicampeón de América y del mundo, la dirigencia de los Villanos frenó en seco cualquier especuración. Desde la dirección de operaciones del club de Birmingham remarcaron que el marplatense es intocable y que su liderazgo bajo los tres palos resulta indispensable para los desafíos venideros en la Premier League.

Dibu Martínez

Thiago Almada: pulso internacional entre Europa y Brasil

El futuro del mediocampista ofensivo se debate entre la continuidad en el fútbol europeo y un imponente desembarco en el Brasileirao. Aunque River Plate intentó repatriarlo aprovechando el cierre de la Copa del Mundo, el Flamengo irrumpió con una propuesta económica muy superior que ronda los 30 millones de euros. La decisión final recaerá pura y exclusivamente en la voluntad del jugador, dueño de una carrera en pleno ascenso.

Thiago Almada

Enzo Fernández y el interés del PSG

El volante central surgido en River descartó los sondeos iniciales provenientes del Real Madrid, luego de que el club español publicara un comunicado oficial para disipar los rumores. No obstante, el Paris Saint-Germain volvió a la carga para sumarlo a su plantilla de cara a la campaña 2026/27. Por lo pronto, el Chelsea se aferra al contrato que une a ambas partes hasta junio de 2032.

Enzo Fernánde

Los futbolistas de la Selección Argentina que ya aseguraron su próximo destino

En la vereda opuesta, un grupo importante de futbolistas aprovechó las semanas previas a la cita mundialista para abrochar sus respectivos fichajes y encarar el futuro con total tranquilidad:

Nicolás Paz: Apostó por la estabilidad y el crecimiento sostenido al confirmar públicamente que continuará una temporada más en el Como de Italia, una decisión meditada que beneficia tanto su progresión deportiva como los intereses del Real Madrid.

Valentín Barco: Concretó su salto dentro del mismo grupo empresario al despedirse formalmente del Racing de Estrasburgo francés para sumarse de manera oficial a las filas del Chelsea.

Marcos Senesi: Cambió de aires dentro de la Premier League al dejar atrás su etapa en el Bournemouth para estampar su firma con el Tottenham, donde podría compartir zaga central con su compatriota Cristian Romero.

Nicolás Otamendi: El experimentado capitán cumplió el sueño de su vida. Tras finalizar su exitoso ciclo en el Benfica de Portugal y superar los exámenes médicos de rigor, selló su vínculo con River Plate hasta diciembre de 2027 para retirarse con la camiseta del club de sus amores.

BP