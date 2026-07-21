El padre de Alexis Mac Allister rompió el silencio y reveló qué se habló realmente en el vestuario antes de la final

La resaca de la final del Mundial 2026 dejó mucho más que el dolor deportivo por la derrota frente a España. En medio de las especulaciones, teorías conspirativas y análisis de todo tipo que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación en las últimas horas, uno de los grandes enigmas giraba en torno a lo que realmente se había hablado en la intimidad del vestuario de la Selección Argentina instantes antes de saltar al campo de juego.

Para despejar las dudas, Carlos Mac Allister, padre del mediocampista Alexis Mac Allister, rompió el silencio en una entrevista radial y contó de primera mano qué le confesó su hijo sobre aquel cónclave que alimentó todo tipo de sospechas.

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La pregunta al hueso y la respuesta de Alexis

El propio exjugador reconoció que el clima generalizado de suspicacia logró permear incluso en su círculo más íntimo. Consumado el subcampeonato, la necesidad de encontrar explicaciones más allá de lo estrictamente futbolístico lo llevó a interrogar directamente al volante del combinado nacional.

"Yo le escribí a Alexis: '¿Che, qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?'. Entré en la misma lógica de la duda", admitió sin filtros en diálogo con Radio La Red, y lejos de cualquier misterio o cortocircuito interno, la respuesta del mediocampista fue contundente y se redujo estrictamente a cuestiones tácticas. "Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota", detalló el padre del futbolista.

Para el Colorado, si realmente hubiese existido algún cortocircuito o una situación anómala en la previa, la estrecha confianza que mantiene con su hijo habría servido para enterarse de inmediato.

La crítica al ecosistema mediático y la superioridad de España

En su análisis, Carlos Mac Allister cuestionó con dureza la tendencia de ciertos sectores de la prensa y de la opinión pública a buscar misterios donde solo hay un resultado deportivo lógico. Para el ex defensor, el error principal radica en no aceptar que enfrente hubo un rival con mejores argumentos en el momento decisivo. "Es difícil para algunos periodistas entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de 'qué habrá querido decir' y después se transmite eso."

Asimismo, reconoció que la derrota calará hondo en el ánimo del seleccionado, aunque llamó a poner paños fríos y valorar el esfuerzo realizado por el grupo a lo largo de todo el torneo. "Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo; el equipo puso todo, pero apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros", sentenció para sepultar cualquier teoría infundada sobre el final del ciclo mundialista.

BP