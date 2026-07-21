"Hasta diciembre estamos acá": la tajante respuesta de Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección Argentina

Con la crudeza de la derrota en la final ya procesada pero con la tranquilidad del deber cumplido, Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente. Ya sin las lágrimas que marcaron la última conferencia de prensa en Norteamérica, el DT campeón del mundo se mostró sonriente y distendido tras su llegada al país, donde fue abordado por una marea de periodistas apenas frenó su vehículo.

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El futuro de Scaloni y el foco puesto en la Selección

La gran incógnita que desvela a los hinchas gira en torno a su continuidad en el banco nacional. Lejos de esquivar el bulto, el DT reconoció que los torneos de máxima exigencia desgastan, pero ratificó su compromiso inmediato. "Hasta diciembre estamos acá", con esa frase, el entrenador confirmó su presencia para los próximos compromisos del combinado nacional.

Luego agregó: "Esté yo o no esté yo en el cargo, lo más importante es esta unión, esta conexión", remarcó, restándole protagonismo a su propia figura. "Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá. No había dirigido en ningún lado, esa es la realidad. Es un lugar en el que cualquiera quisiera estar", reflexionó con total honestidad.

El recibimiento en Ezeiza y la nobleza en la derrota

El masivo banderazo y el cariño recibido por parte de los hinchas en Buenos Aires tras el arribo de la delegación se transformaron en uno de los bálsamos más grandes para sanar la herida de la final perdida ante España. "El recibimiento fue impresionante. Cuesta digerir que no ganaste, eso está claro. Como llevamos el ADN ganador, también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles."

Para Scaloni, ver la alegría de los niños de diez años en las calles, incluso sin haber alzado la copa, constituyó una de las postales más maravillosas del certamen y la prueba más clara de que el legado de este grupo trasciende cualquier resultado deportivo.

Cero redes sociales y freno tajante a las polémicas

Consultado sobre las especulaciones y teorías conspirativas que circularon en el mundo digital en torno al rendimiento del equipo y las arengas de Lionel Messi, el técnico fue categórico y desestimó por completo el debate: "No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me decís", sentenció para cortar de raíz cualquier intento de controversia.

Asimismo, mostró su fastidio cuando le consultaron por la interna del plantel: "No puedo creer lo que me está preguntando. Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta". Del mismo modo, evitó polemizar sobre la bandera de Malvinas exhibida tras el histórico triunfo frente a Inglaterra en semifinales, asegurando que se enteró de su existencia al mismo tiempo que el resto del público.

Familia, descanso y el horizonte en septiembre

Tras meses de máxima tensión competitiva, la cabeza del entrenador apunta exclusivamente a su círculo íntimo. "Quiero estar con ellos, tengo ganas de verlos", confesó antes de perderse en la intimidad de su pueblo.

El respiro familiar durará algunas semanas, ya que la agenda no da tregua: en septiembre deberá presentarse nuevamente en el predio de Ezeiza para planificar la ventana FIFA de amistosos que marcará el inicio del nuevo ciclo rumbo a los próximos desafíos de la Selección Argentina.

BP